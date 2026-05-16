Ebola outbreak in Congo: 246 suspected cases and 80 deaths reported

The Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo (DRC) has resulted in 246 suspected cases and 80 deaths, according to a Congolese Ministry of Health statement. The outbreak is caused by the Bundibugyo strain of the Ebola virus, which has a high mortality rate. The virus is transmitted through bodily fluids or exposure to infected blood. The patient zero of the outbreak was an infirmier who presented with Ebola symptoms in Bunia, the capital of the Ituri province.

Le bilan faisait alors état de 65 décès vraisemblablement liés au virus. Le dernier épisode de cette fièvre hémorragique hautement contagieuse, déclaré en août 2025 dans le centre du pays et endigué en décembre, avait fait au moins 34 morts.

L’épidémie la plus meurtrière en RDC avait fait près de 2.300 morts pour 3.500 malades, entre 2018 et 2020. Le virus, qui reste redoutable malgré de récents vaccins et traitements, a fait 15.000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. Lors des flambées épidémiques des années écoulées, le taux de mortalité a fluctué entre 25% et 90%, selon l’OMS.

À ce stade, 246 cas suspects sont notifiés et 80 décès, selon un communiqué du ministère de la Santé congolais diffusé dans la nuit de vendredi à samedi. De son côté, le ministère de la Santé ougandais a signalé vendredi soir le décès, des causes du virus, d’un Congolais de 59 ans jeudi dans un hôpital de la capitale ougandaise Kampala. Aucun cas local n’a été signalé pour l’instant, a toutefois souligné le ministère.

En RDC, seule une poignée de tests a pu être conduit en laboratoire dans la capitale Kinshasa à ce stade. Mais selon les premiers résultats, avec huit cas confirmés d’Ebola sur treize échantillons, et un nombre élevé de suspicions de cas, l’épidémie semble se propager rapidement. Le foyer de l’épidémie se situe dans l’Ituri, province du nord-est congolais, frontalière de l’Ouganda et du Soudan du Sud. Cette région aurifère connaît quotidiennement d’intenses mouvements de population liés à l’activité minière.

Par ailleurs, l’accès à certaines parties de la province, en proie à des violences menées par une myriade de groupes armés, est difficile pour des raisons sécuritaires. Pas de vaccin contre ce variant hautement létal d’Ebola Les analyses en laboratoire ont conclu qu’il s’agit de la souche Bundibugyo du virus. Il n’existe pas de vaccin contre ce variant. La souche Zaïre de l’ébolavirus est la seule pour laquelle un vaccin a été mis au point.

La souche du virus Ebola, à l’origine de l’épidémie en cours en République démocratique du Congo (RDC), présente un taux de létalité très important et il n’existe ni vaccin, ni traitement spécifique pour contrer ce variant, a déclaré samedi le ministre de la Santé congolais. Selon le ministère, le patient zéro serait un infirmier, qui se serait présenté le 24 avril dans une structure médicale de Bunia, capitale de l’Ituri, avec des symptômes correspondant à une infection au virus Ebola, tels que fièvre, hémorragies et vomissements.

Plusieurs cas suspects ont été enregistrés depuis à Bunia, dont la population est estimée à 300.000 habitants environ, selon l’Africa CDC. Mais ce sont les zones de santé de Mongbwalu et Rwampara, comptant chacune près de 150.000 habitants, qui sont pour l’instant les plus touchées. La zone de Mongbwalu est située à environ 90 km et deux heures de route de Bunia. Celle de Rwampara est adjacente à l’agglomération de Bunia





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Ebola Democratic Republic Of Congo Bundibugyo Strain Highly Contagious Mortality Rate Transmission Patient Zero Ituri Province

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