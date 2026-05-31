Ebola Outbreak in Congo: Urgent Need for Specialized Help and Vaccines

The rapid spread of Ebola in Congo is alarming, with the most promising candidate drugs and vaccines against the Bundibugyo strain of the Ebola virus. The strain is responsible for the current outbreak, but there is currently no vaccine or approved treatment. The IAVI international AIDS vaccine initiative developed a vaccine, but it still needs 7 to 9 months to be clinically tested. The Oxford-India vaccine also shows potential. The success of these vaccines depends on effective contact tracing, which can be challenging in some affected areas in Congo.

Snelle verspreiding van ebola in Congo is 'zeer alarmerend', Artsen Zonder Grenzen wil dringend meer gespecialiseerde hulpde meest veelbelovende kandidaat-medicijnen en -vaccins tegen de Bundibugyo-stam van het ebolavirus.

Die is verantwoordelijk voor de huidige uitbraak, maar er bestaat nog geen vaccin of goedgekeurde behandeling. -vaccin, ontwikkeld door het internationale aidsvaccin-initiatief (IAVI). Het duurt echter nog 7 tot 9 maanden voor het klaar is om klinisch getest te worden. Ook het 'vaccin, ontwikkeld door de universiteit van Oxford en het Serum Institute of India, toont potentieel.naar voren geschoven.

'Dit hangt af van een doeltreffende contactopsporing, wat in sommige getroffen gebieden in Congo moeilijk blijft'. Ebola-uitbraken worden meestal veroorzaakt door de Zaïre-stam van ebola. Daarvoor is er wel een vaccin: Ervebo.

'Dat is niet gehomologeerd voor het Bundibugyo-virus', zegt de WHO. Er is geen doorslaggevend bewijs dat het ook zou werken bij die variant. De WHO noemt al deze middelen 'voldoende veelbelovend om een prioritaire evaluatie in het kader van klinische proeven te rechtvaardigen'. De organisatie heeft een programma waarbij tijdens epidemies onderzoek naar en ontwikkeling van kandidaat-middelen versneld kunnen worden.

In Congo zijn momenteel 246 sterfgevallen op meer dan 1.000 verdachte gevallen geregistreerd.

'Twee weken na de uitbraak van ebola in de provincie Ituri is de situatie zeer alarmerend en een terechte bron van angst voor zowel de gemeenschappen als de gezondheidswerkers in de frontlinie. Nooit eerder zijn bij een uitbraak zo snel na de officiële aankondiging zoveel gevallen geregistreerd', zegt Gonzalez. De hulpverleners op het terrein kunnen de snelheid van de verspreiding van de ziekte momenteel niet bijhouden, klinkt het.

'De realiteit is dat niemand de ware omvang en ernst van deze uitbraak kent. Dagelijks worden er nieuwe verdachte gevallen gemeld, terwijl honderden monsters nog niet zijn getest'.

'Deze uitbraak vindt plaats in een context waarin de medische behoeften al acuut zijn, en we lopen nu een reëel risico op een stille escalatie van andere kritieke gezondheidsproblemen waarmee mensen dagelijks te maken hebben', waarschuwt Gonzalez. Artsen Zonder Grenzen vraagt dat het aantal gespecialiseerde medische organisaties ter plaatse drastisch wordt verhoogd en de testcapaciteit onmiddellijk wordt uitgebreid. Bovendien moeten de gemeenschappen betrokken worden als de bestrijding van ebola een kans op slagen wil hebben.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is momenteel in Congo om te bekijken op welke manier er hulp geboden kan worden om de ebola-uitbraak in te dijken. Ghebreyesus landde gisteren op de internationale luchthaven van Bunia, die gesloten is voor commerciële vluchten.

'We willen begrijpen hoe er gereageerd wordt en om eventuele moeilijkheden in kaart te brengen, zodat we onze steun kunnen bieden', verklaarde hij. Hij drong er bij de gemeenschappen op aan een grotere rol te spelen in de bestrijding.

'Zij begrijpen de problemen beter en kennen ook de oplossingen'. Tedros Adhanom Ghebreyesus (midden), de directeur van de WHO, is in Congo om te bekijken of en hoe de aanpak van de ebola-uitbraak versterkt zou moeten worden. Hij zei ook te begrijpen hoe belangrijk het was voor mensen om overledenen te eren tijdens begrafenissen, maar waarschuwde voor de risico's.

'Bepaalde handelingen, zoals het aanraken van de lichamen van mensen die aan ebola zijn overleden, kunnen het virus verder verspreiden. Terwijl we rouwen om degenen die we hebben verloren, moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat we er nog een verliezen en in een vicieuze cirkel van rouw terechtkomen'. In Kampala zijn 2 nieuwe bevestigde gevallen van het ebolavirus gemeld. Dat meldt het Oegandese ministerie van Gezondheid.

De 2 nieuwe patiënten, Congolezen, brengen het totaal aantal bevestigde besmettingen in het land op 9. Een van hen is overleden.

'Een persoon met symptomen die overeenkomen met die van ebola is opgenomen in Kampala', aldus het persbericht van het ministerie. 'Onze interventieteams hebben onmiddellijk actie ondernomen om de patiënt te isoleren zodra de symptomen zich voordeden. ' Nog volgens het ministerie zijn alle mensen die met die persoon contact hadden opgespoord en worden ze op de voet gevolgd





