Ebola-uitbraak in Congo en Oeganda: 2 nieuwe gevallen in Kampala

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt een aanhoudende uitbraak van de Bundibugyo-variant van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo (DRC), met verspreiding naar buurland Oeganda.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt een aanhoudende uitbraak van de Bundibugyo-variant van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo (DRC), met verspreiding naar buurland Oeganda . In de Democratische Republiek Congo (DRC) zijn 125 besmettingen bevestigd, met 17 bevestigde doden.

Daarnaast zijn er 906 verdachte gevallen, onder wie 223 vermoedelijke doden die nog worden onderzocht. Van de bevestigde besmettingen zijn 16 gevallen zorgverleners. De bevestigde doden bevinden zich in de provincies Ituri, Noord-Kivu en Zuid-Kivu. De precaire veiligheidssituatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) is het grootste obstakel om de ebola-uitbraak in het land te bestrijden.

Dat zegt topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tijdens zijn bezoek aan Ituri, de zwaarst getroffen provincie in het noordoosten van het land. Zowat 100.000 mensen hebben de afgelopen maand hun huis verlaten door gevechten in de regio. Dat maakt het bijzonder moeilijk om het virus in te dijken, aldus Tedros. De WHO riep opnieuw op tot een staakt-het-vuren en vroeg de internationale gemeenschap om financiële steun om hulpverleners van de nodige uitrusting en hulpmiddelen te voorzien.

Er is momenteel geen vaccin of goedgekeurde behandeling tegen de Bundibugyo-stam van het ebolavirus. Om de uitbraak in te dammen, wordt er dan ook voornamelijk gerekend op preventieve maatregelen en snelle detectie van gevallen. Bij de huidige uitbraak werden intussen meer dan 1.000 verdachte gevallen geregistreerd, waarvan 246 overlijdens, blijkt uit een nieuwe balans. Ebolaspecialist Peter Piot hoopt dat de desinformatie over ebola bij de lokale bevolking snel kan worden aangepakt.

Het is, samen met initiatieven voor ten minste een tijdelijk staakt-het-vuren in de getroffen regio, een belangrijke factor om de epidemie onder controle te krijgen, vertelde hij in 'De ochtend' op Radio 1.

"Praten en werken met de lokale mensen is volgens mij even belangrijk als ervoor te zorgen dat er isolatie is, contact tracing, en dat er snel een vaccin komt", vertelt Piot. "Mensen blijven liever thuis als ze ziek zijn dan het risico te nemen om opgesloten te worden in een isolatiecentrum. Er zijn al centra aangevallen waar ebolapatiënten in behandeling zijn. Niet door milities, maar door mensen omdat ze hun familieden zelf willen begraven.

Er circuleert heel wat desinformatie. We moeten daarom ook investeren in goede communicatie, onder meer via religieuze leiders en traditionele chefs, maar uiteraard ook via jongeren en sociale media.

", Oeganda sluit met onmiddellijke ingang zijn grens met buurland Congo. Op die manier wil het de ebola-uitbraak proberen in te dijken. De grens zal zeker 4 weken gesloten blijven, maken de Oegandese gezondheidsautoriteiten bekend. De grens blijft wel open voor medische teams, humanitaire en veiligheidsoperaties en transport van onder meer voedsel.

Mensen die in een bepaalde noodsituatie vanuit de Democratische Republiek Congo de grens oversteken, zullen verplicht 3 weken in isolatie moeten gaan. In Oeganda zijn er op dit moment 7 bevestigde gevallen van ebola. 1 iemand is overleden. In de Democratische Republiek Congo is inmiddels sprake van bijna 1.000 verdachte gevallen (mensen van wie men vermoedt dat ze besmet zijn, maar tests hebben dat nog niet bevestigd) en meer dan 100 bevestigde besmettingen.

Meer dan 200 mensen zijn gestorven, van wie vermoed wordt dat ze besmet waren. Vanop de luchthaven van Luik is gisterenavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet, daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken.

Tot nu toe zijn er meer dan 900 verdachte gevallen geteld en zeker 220 doden gevallen, vermoedelijk door het virus. In Oeganda, een buurland van Congo, zijn 2 nieuwe ebola-besmettingen geregistreerd. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van het land bevestigd. Dat brengt het totale aantal gevallen op 7.

Onderzoeker aan het Tropisch Instituut in Antwerpen Laurens Liesenborghs is in de Congolese hoofdstad Kinshasa aangekomen om de uitbraak van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo te bestrijden





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Congo Oeganda Uitbraak Gezondheid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Ouganda ferme sa frontière avec la République démocratique du Congo face à l'épidémie d'EbolaL'Ouganda a fermé sa frontière avec la RDC pour endiguer l'épidémie d'Ebola. L'UE envoie 100 tonnes d'aide humanitaire. Un chercheur belge se rend à Kinshasa.

Read more »

La RD Congo entre fierté et ambition pour son retour en Coupe du MondeElle attendait ça depuis 52 ans, la République démocratique du Congo est l'une des 48 nations qualifiées pour le plus...

Read more »

OMS examine vaccins et thérapies pour la souche Bundibugyo d'Ebola en RDCL'Organisation mondiale de la santé mobilise des experts pour sélectionner et tester des vaccins et traitements potentiels contre l'épidémie d'Ebola sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, en coopération avec les autorités locales et les pays voisins.

Read more »

De precaire veiligheidssituatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo is het grootste obstakel om de ebola-uitbraak in het land te bestrijden.

Read more »