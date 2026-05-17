Ebola variant Bundibugyo reported in Uganda and Democratic Republic of Congo; confirmed case in Kinshasa, Ouganda

The variant Bundibugyo of Ebola, a highly infectious and hemorrhagic fever disease, has been reported in the Democratic Republic of Congo (DRC) and Uganda. There have been confirmed cases, including one in Kinshasa, Ouganda, among travelers recently returned from the affected areas in DRC's Ituri province.

Selon un communiqué publié par l'OMS, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que le virus constitue une urgence de santé publique de portée internationale, mais ne répond pas aux critères d'une urgence pandémiquedue à une pandémie Ebola .

Le variant Bundibugyo d'Ebola, qui provoque une fièvre hémorragique extrêmement contagieuse, est redoutable malgré de récents vaccins et traitements efficaces uniquement contre la souche Zaïre. La province d'Ituri, dans le nord-est de la RDC, est frappée par ce variant.

Au 16 mai, l'OMS a confirmé huit cas en laboratoire et recensé 246 cas suspects et 80 décès suspects dans la province, ainsi qu'un autre cas confirmé à Kinshasa et un décès à Kampala, en Ouganda, parmi des voyageurs récemment revenus d'Ituri. L'Afrique CDC a enregistré 88 décès vraisemblablement dus au virus sur 336 cas suspects, selon les derniers chiffres publiés samedi.





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