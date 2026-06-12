Échappée victorieuse de Van Gils, Tuckwell s'empare du maillot jaune

Une étape de course cycliste marquée par une large échappée matinale. Le Belge Van Gils remporte la victoire au sprint après une attaque du Norvégien. Le jeune Tuckwell (21 ans) prend le maillot jaune. Paul Seixas se montre très fort en montagne pour le classement général.

Dès le premier kilomètre de l' étape , un groupe d'environ soixante coureurs s'est échappé, aucun favori ne se trouvant parmi eux. Derrière, l'équipe Decathlon a tenté de contrôler l'écart, mais sans succès.

Avant les deux ascensions finales, l'échappée possédait plus de quatre minutes d'avance sur le peloton des prétendants à la victoire d'étape, et la course allait donc se décider dans la montée finale vers Crest-Voland, longue de 5,9 km avec une pente moyenne de 7,4%. Dans l'ascension finale, le coureur norvégien a lancé le premier une attaque décisive.

Cependant, le Belge Van Gils, doté d'une pointe de vitesse supérieure au sprint, est parvenu à le dépasser pour remporter une victoire importante après une chute qui l'avait écarté des courses en début de saison. C'est la deuxième victoire belge sur cette édition du tour, après celle remportée précédemment par un autre coureur belge. Tuckwell, âgé de 21 ans et troisième de l'étape, a conquis le maillot jaune, offrant une journée particulièrement réussie à l'équipe Red Bull.

Dans le groupe des favoris, Paul Seixas, initialement en retard, a adopté un rythme personnel, déjà suffisamment soutenu pour distancer certains adversaires qui ont fini par lâcher prise. Il a ensuite accéléré nettement, portant une offensive qui s'est avérée fatale pour ses poursuivants directs. Cette performance lui permet de renforcer sa position au classement général. Chaque matin vers 11h30, les lecteurs peuvent recevoir l'essentiel de l'information sportive via la newsletter quotidienne.

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