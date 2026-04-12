Échec des négociations entre les États-Unis, l'Iran et le Pakistan : la paix s'éloigne

Les pourparlers à Islamabad pour mettre fin à la guerre ont échoué, les États-Unis et l'Iran s'accusant mutuellement d'avoir fait capoter les négociations. Le Pakistan exhorte à maintenir le cessez-le-feu.

Les négociations cruciales entre les États-Unis , l' Iran et le Pakistan, tenues à Islamabad, ont abouti à un échec, du moins pour le moment. La délégation américaine, menée par le vice-président JD Vance, a quitté la capitale pakistanaise après des discussions intenses qui n'ont pas permis de parvenir à un accord. Vance a déploré l'absence d'une « promesse ferme » de Téhéran concernant l'abandon de son programme d'armement nucléaire.

Il a affirmé avoir présenté une « offre finale et la meilleure possible » pour mettre fin à la guerre, laissant entendre une fenêtre d'opportunité pour l'Iran d'analyser la proposition. De son côté, l'Iran a qualifié les exigences américaines de « déraisonnables », ce qui a précipité la fin des pourparlers. Les discussions, qui se sont étalées sur plusieurs cycles et ont impliqué des médiateurs pakistanais, visaient à établir une feuille de route vers la paix au Moyen-Orient et à garantir le respect du cessez-le-feu en vigueur depuis deux semaines.\L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a rapidement réagi à l'échec des négociations, imputant la responsabilité aux États-Unis. Zarif a souligné que les tentatives américaines de « dicter leurs conditions » étaient vouées à l'échec, rappelant les leçons de l'accord nucléaire de 2015, dont il fut l'un des architectes. Simultanément, des manifestations anti-guerre ont eu lieu à Tel-Aviv, où des centaines de personnes ont appelé à la paix et à la fin des hostilités. Les manifestants ont scandé « Seule la paix apportera la sécurité », exprimant leur inquiétude face à l'escalade des tensions et l'absence d'avancées significatives. Le Pakistan, en tant qu'hôte et médiateur, a appelé instamment les deux parties à maintenir le cessez-le-feu, soulignant l'importance de préserver les acquis et de continuer le dialogue.\Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a souligné que son pays continuerait à jouer un rôle de facilitateur. Il a exprimé l'espoir que les deux parties poursuivraient leurs efforts dans un esprit constructif. Les déclarations de Téhéran, par la voix de son porte-parole de la diplomatie, ont tempéré l'attente d'une résolution rapide, soulignant qu'un accord dès le premier cycle de négociations était peu probable. Esmaeil Baqaei a évoqué « une atmosphère de suspicion et de méfiance », suggérant que les divergences profondes entre les parties ont entravé les progrès. Le vice-président américain Vance, avant son départ, a insisté sur le fait que les États-Unis avaient clairement défini leurs « lignes rouges » et les concessions possibles, laissant entendre que la responsabilité de l'échec incombait principalement à l'Iran. La situation reste donc tendue, et l'avenir des relations entre les États-Unis, l'Iran et le Pakistan demeure incertain





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