Échec des pourparlers de paix : l'Iran face à l'incertitude et la crainte d'une nouvelle guerre

Les négociations de paix entre l'Iran et les Etats-Unis à Islamabad ont échoué, suscitant la déception et l'inquiétude de la population iranienne. La menace d'une nouvelle guerre plane, alors que les tensions avec les Etats-Unis s'intensifient et que le blocus naval américain du détroit d'Ormuz est ordonné.

Je voulais vraiment qu'ils fassent la paix, affirme à l’AFP Mahsa, une trentenaire qui travaille pour une société d'exportation dans la capitale iranienne. Cela fait maintenant presque 45 jours que je vois tout le monde stressé. Nous sommes vraiment dans une mauvaise situation.

L'annonce, ce dimanche, de l’échec des négociations marathon directes engagées samedi à Islamabad a douché ses espoirs, comme ceux de nombre de ses compatriotes, et laisse planer le doute sur le respect du cessez-le-feu de deux semaines convenu le 8 avril entre l’Iran et les Etats-Unis. Si la capitale semble vivre une journée quasi normale, avec des passants et des voitures dans les rues, et la plupart des commerces ouverts, elle tourne toutefois un peu au ralenti. L'attentisme est palpable, avec une tension palpable ressentie par la population, un sentiment d'incertitude et une crainte d'une escalade du conflit. La déception est forte et palpable chez ceux qui espéraient une résolution pacifique, les espoirs d'une désescalade s'étant envolés avec l'échec des négociations. Les conséquences de cet échec risquent d'être désastreuses et les inquiétudes sont grandes quant à l'avenir et à la possible reprise des hostilités. Les citoyens, après des semaines de tension, sont épuisés psychologiquement par l’incertitude. Le manque d'espoir est généralisé et la perspective d'une nouvelle guerre est d'autant plus dure à supporter après les souffrances endurées. Hamed, 37 ans, anticipe déjà une reprise des hostilités. J’aurais préféré la paix, mais je pense qu’il n’y a pas d’autre voie que la guerre et l’affrontement, affirme-t-il. D’après ce que je vois et ce que j’entends, malheureusement nous retournons en guerre et il semble que nous allions vers une longue guerre, ajoute-t-il, en l’absence dans l’immédiat de toute information sur une possible reprise des pourparlers.\Entre-temps, le président Donald Trump a ordonné un blocus naval américain du détroit d’Ormuz, s’attirant en retour la menace iranienne de s’y faire piéger dans un 'tourbillon mortel'. Les tensions s’accentuent et la rhétorique belliqueuse des deux camps ne fait qu’aggraver la situation. Dénonçant le refus 'intransigeant' de l’Iran de renoncer à ses ambitions nucléaires lors des pourparlers de paix à Islamabad, il a aussi réaffirmé être prêt à frapper les infrastructures énergétiques iraniennes en l’absence d’accord. La menace d'une intervention militaire américaine pèse lourdement sur la population et ravive les craintes d'une guerre majeure. Les infrastructures énergétiques, vitales pour l'économie iranienne, sont particulièrement vulnérables aux frappes. Un cauchemar pour Nahid, une femme au foyer de 60 ans, éreintée par des semaines de bombardements israélo-américains, dont l’impact psychologique dépasse les destructions matérielles. Nous ressentons un manque total d’espoir. Nous sommes fatigués de cette incertitude, déclare cette habitante de Téhéran. La guerre, avec ses destructions, ses morts et son impact sur la vie quotidienne, a profondément marqué la population. Depuis le lancement de l’offensive d’Israël et des Etats-Unis le 28 février, jusqu’au fragile cessez-le-feu, de nombreux sites civils, notamment des écoles, des universités et des zones résidentielles, ont été bombardés. Les civils, pris au piège, ont subi les pires conséquences des combats. L’Organisation de médecine légale iranienne a indiqué dimanche avoir identifié 3.375 personnes tuées depuis le début de la guerre. Les pertes humaines sont terribles et révèlent l'ampleur de la tragédie. Et quelques heures avant l’annonce du cessez-le-feu, à l’approche de l’expiration d’un ultimatum américain, Donald Trump avait menacé l’Iran d’un déluge de feu, avertissant qu''une civilisation entière allait mourir'. La menace d'anéantissement a créé une psychose collective et accentué la peur. J’étais stressée jusqu’à trois heures du matin, quand ils allaient attaquer les infrastructures , personne n’a dormi cette nuit-là, se souvient encore Mahsa. Les nuits d'angoisse ont laissé des traces profondes. Farhad, un commerçant de 42 ans, s’avoue aussi déçu, bien qu’il s’attendait à l’échec des pourparlers. Nous savions depuis le début que l’autre camp ne voulait pas trouver une issue aux hostilités, tranche-t-il. La déception est d'autant plus grande que certains prévoyaient l'échec. La recherche d'une solution pacifique semble compromise et l'avenir est incertain.\La situation actuelle en Iran est marquée par une profonde inquiétude et une grande déception suite à l’échec des pourparlers de paix. La population, épuisée par des semaines de tensions et de bombardements, aspire à la paix et craint une reprise des hostilités. L'implication des États-Unis et d'Israël, la menace d'un blocus naval et d'attaques sur les infrastructures énergétiques contribuent à exacerber la situation. Les déclarations belliqueuses et l'absence de progrès dans les négociations laissent présager une période difficile, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour le pays et sa population. L'incertitude concernant l'avenir et la possible reprise des combats pèse lourdement sur le moral des Iraniens. Le sentiment de manque d'espoir et la fatigue psychologique sont palpables dans la capitale. La communauté internationale observe avec inquiétude l'évolution de la situation, craignant une escalade du conflit et des conséquences humanitaires graves





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