Échec du rachat de Super Heavy, SpaceX vise Starship pour demain

SpaceX échoue à récupérer sa fusée Super Heavy à Starbase. La société d'Elon Musk tente désormais de capturer l'étage supérieur Starship avec ses bras mécaniques.

Le constructeur aérospatial américain SpaceX, dirigé par Elon Musk, n'a pas réussi à récupérer comme prévu sa première fusée lors d'un récent essai en vol depuis sa base de Starbase au Texas. Cet incident marque un revers technique pour la société, qui espérait démontrer la viabilité d'une récupération intégrale de son lanceur le plus puissant. L'échec concerne spécifiquement la première étape, connue sous le nom de Super Heavy.

Échec de la récupération Super Heavy à Starbase

Lors de cette mission critique, SpaceX avait planifié une manœuvre audacieuse visant à saisir à la fois le booster Super Heavy et l'étage supérieur, l'eng spatial Starship, à l'aide de bras mécaniques situés sur la tour de lancement. Après le décollage, le booster Super Heavy est effectivement revenu vers la zone de lancement, mais des problèmes techniques imprévus sont survenus. Face à cette situation, les ingénieurs ont décidé d'abattre l'étage de manière contrôlée dans l'océan plutôt que de risquer une tentative de capture dangereuse.

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Ce résultat contraste avec les trois essais précédents où SpaceX avait réussi à capturer les boosters avec succès. Le fait que la récupération échoue cette fois-ci souligne la complexité extrême de la manœuvre. Les bras mécaniques, surnommés les Méchazilla, sont conçus pour attraper la fusée en plein vol ou à son approche finale, une technique qui permettrait de réutiliser les étages principaux et de réduire drastiquement les coûts.

Capacité orbitale et objectif Starlink de SpaceX

Pendant que le booster Super Heavy effectuait sa rentrée atmosphérique problématique, l'étage supérieur Starship a poursuivi sa trajectoire initiale avec succès. Après la séparation des deux étapes, le véhicule spatial a déployé des satellites destinés au réseau Internet Starlink en orbite autour de la Terre. Cette partie de la mission a atteint ses objectifs fonctionnels malgré l'échec de la récupération du premier étage.

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Le Starship a ensuite entamé une phase d'essai consistant en quatorze tours complets autour de la planète. Cette longue orbite était prévue pour durer vingt-deux heures au total. Cette durée prolongée en orbite basse est essentielle pour tester la longévité des systèmes du vaisseau et sa capacité à survivre dans l'environnement spatial pendant une période significative. SpaceX utilise ces essais pour valider la fiabilité du vaisseau pour des missions à plus long terme.

NASA et ambitions interplanétaires d'Elon Musk

Malgré l'échec de la capture du booster, l'objectif principal de récupérer le vaisseau Starship reste en vigueur pour les prochaines opérations. C'est la première fois que SpaceX tente de saisir le véhicule spatial entier avec la tour de lancement, une première historique dans le domaine du spatial. Lors de l'essai précédent en septembre, le Starship, qui est le plus grand système de fusée jamais construit, avait atteint l'orbite terrestre avant d'effectuer un atterrissage contrôlé dans l'océan Pacifique.

La réussite de ce programme intéresse fortement le public et les acteurs gouvernementaux. Aux États-Unis, l'agence spatiale NASA a choisi le Starship comme véhicule de choix pour son programme Artemis, qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune. Sur le long terme, SpaceX et Elon Musk envisagent d'utiliser cette technologie révolutionnaire pour des missions habitées vers Mars, marquant une nouvelle étape potentielle dans l'exploration humaine de l'espace lointain.