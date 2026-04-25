Ecolo propose 10.000 voitures électriques pour les classes moyennes : un projet pilote ambitieux

Ecolo propose un projet pilote pour rendre les voitures électriques accessibles aux travailleurs dont les revenus sont inférieurs au salaire médian, avec une location à 100 euros par mois. L'objectif est de démocratiser la mobilité électrique et de soutenir les professions qui dépendent de leur véhicule pour travailler.

Ecolo , le parti écologiste belge, a dévoilé une proposition ambitieuse visant à accélérer l'adoption des véhicules électriques au sein des classes moyennes . Cette initiative, rapportée par les journaux La Libre Belgique et La Dernière Heure, prend la forme d'un projet pilote prévoyant la mise à disposition de 10 000 voitures électriques pour les travailleurs dont les revenus se situent en dessous du salaire médian.

L'objectif principal est de rendre la mobilité électrique accessible à un public plus large, en particulier à ceux qui dépendent de leur véhicule pour leur travail quotidien et qui sont souvent exclus des aides financières existantes. Le projet s'inspire d'une expérience similaire menée en France et se concentre sur des véhicules de petite taille, fabriqués en Europe, loués à temps plein pour un montant de 100 euros par mois, sur une durée de trois à cinq ans.

Cette approche vise à briser les barrières financières qui freinent l'acquisition de voitures électriques, tout en soutenant l'industrie automobile européenne. Gilles Vanden Burre, co-président d’Écolo, a souligné l'importance de cibler les professions qui nécessitent un véhicule pour l'exercice de leurs fonctions. Il a cité des exemples concrets tels que les infirmières, les aides à domicile, les artisans et les travailleurs indépendants qui se déplacent fréquemment sur différents chantiers.

Ces professions, souvent essentielles à la société, sont particulièrement touchées par les coûts élevés du carburant et les contraintes environnementales. En leur offrant une alternative électrique abordable, Ecolo espère non seulement améliorer leur pouvoir d'achat, mais aussi contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le parti écologiste insiste sur le fait que cette mesure ne se limite pas à une simple aide financière, mais qu'elle représente un investissement dans une mobilité plus durable et plus équitable. L'idée est de permettre à ces travailleurs de continuer à exercer leur profession tout en réduisant leur impact environnemental et en bénéficiant des avantages économiques d'un véhicule électrique, tels que des coûts d'entretien et de carburant réduits.

Le coût estimé de ce projet pilote s'élève à 70 millions d'euros, et Ecolo propose de financer cette initiative par un soutien public direct. Selon le parti, l'État devrait acquérir la flotte de voitures électriques et les mettre en location à long terme aux bénéficiaires éligibles. La sélection des bénéficiaires reste un point à discuter, mais Ecolo suggère de cibler les personnes gagnant moins de 4 000 euros bruts par mois, ce qui correspond au salaire médian en Belgique.

Cette proposition vise à soutenir la classe moyenne et la classe moyenne inférieure, souvent oubliées dans les mesures de crise et les politiques de transition écologique. Ecolo argumente que ces catégories de population sont les plus susceptibles de bénéficier d'une mobilité électrique abordable et qu'elles jouent un rôle crucial dans la réussite de la transition vers une économie plus verte.

Le parti écologiste espère que ce projet pilote servira de modèle pour une politique de mobilité plus inclusive et plus durable à l'échelle nationale, permettant à tous les citoyens de profiter des avantages de la voiture électrique





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