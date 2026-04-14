Ecolo propose de légaliser les coopératives d'habitants pour un logement abordable à Bruxelles

Ecolo plaide pour la reconnaissance légale des coopératives d'habitants à Bruxelles, inspirée par le modèle zurichois, pour diminuer le coût du logement et lutter contre la gentrification.

Pour Ecolo , les coopératives d'habitants représentent une solution viable pour réduire le coût du logement, estimant une diminution moyenne de 20%. Cette proposition s'inspire du modèle zurichois, où un cinquième du parc immobilier est géré par des coopératives d'habitants , démontrant ainsi la viabilité et l'impact potentiel de ce modèle. Ce dernier se caractérise par plusieurs piliers fondamentaux. Premièrement, la propriété collective des immeubles est assurée par la coopérative, garantissant une gestion axée sur le long terme et l'intérêt des résidents. Deuxièmement, les habitants sont au cœur du système, agissant simultanément comme coopérateurs et usagers, ce qui favorise l'implication et la responsabilité partagée. Troisièmement, la participation active des coopérateurs-habitants aux décisions et à la gestion de l'immeuble assure une gouvernance démocratique et adaptée aux besoins de la communauté. Quatrièmement, la cession des parts est encadrée par la coopérative, permettant de contrôler l'accès et d'éviter la spéculation immobilière. Cinquièmement, et non des moindres, la garantie que le logement reste abordable sur le long terme est un objectif clé, assurant l'accessibilité pour les générations futures. L'intérêt majeur réside dans la stabilité et la pérennité du logement, protégeant ainsi les habitants des fluctuations du marché et de la pression de la gentrification. L'initiative vise à offrir une alternative concrète au marché immobilier traditionnel, qui peut s'avérer inaccessible pour de nombreuses personnes.

La reconnaissance légale des coopératives d'habitants dans le Code du Logement bruxellois est une étape cruciale pour leur développement. Elle vise à leur donner un statut juridique clair et une crédibilité renforcée, notamment auprès des institutions financières. Cette reconnaissance faciliterait l'accès au financement, notamment pour l'acquisition d'immeubles, et permettrait aux coopératives de se développer plus aisément. De plus, elle constituerait un outil efficace pour lutter contre la gentrification, un phénomène urbain qui se traduit par le remplacement des populations à faibles revenus par des populations plus aisées. Les coopératives d'habitants s'adressent spécifiquement à une catégorie de personnes dont les revenus sont trop élevés pour prétendre à un logement social, mais insuffisants pour accéder au marché privé non réglementé. Ce segment de la population, souvent vulnérable face à la pression immobilière, trouverait ainsi une solution adaptée à ses besoins.

Hélène Stryckman, chargée de projets coopératives d'habitat au sein du Community Land Trust de Bruxelles, explique de façon claire le fonctionnement de ce modèle : 'Si j'étais habitante d'une entreprise coopérative, je serais à la fois propriétaire de cette entreprise mais aussi usagère d'un logement de cette coopérative. Pour se financer, la coopérative va amasser du capital auprès du secteur bancaire par exemple, ou via un prêt avantageux qui serait octroyé par les pouvoirs publics ou par les apports que les différents coopérateurs vont placer dans l'entreprise. Ces apports vont aider la coopérative à acheter l'immeuble à la base. Et une fois qu'une personne souhaite quitter son logement et la coopérative, elle récupère ses apports initiaux qui seront indexés selon l'indice santé. Avec ce capital, elle va pouvoir en faire usage pour un autre achat ou pour se loger ailleurs si il ou elle le souhaite.'

Il est important de souligner que les coopératives d'habitants sont des entreprises commerciales, mais avec une finalité sociale. Leur objectif n'est pas de générer des profits excessifs ni de spéculer sur le marché immobilier. Cette approche différente du modèle traditionnel permet de maintenir des loyers inférieurs d'au moins 20% aux prix du marché. Les coopératives ont la possibilité, par exemple, de ne pas indexer les loyers chaque année, mais de les fixer à un niveau suffisant pour couvrir les remboursements du prêt, les intérêts et les frais d'entretien du bâtiment. Ceci garantit l'accessibilité financière du logement à long terme.

La proposition d'Ecolo, bien qu'ayant été prise en considération, n'est pas encore assurée d'être rapidement mise à l'ordre du jour d'une prochaine commission du logement. De plus, son adoption reste incertaine, les Verts bruxellois étant actuellement dans l'opposition au Parlement bruxellois. Le processus législatif est complexe et nécessite une coalition politique pour aboutir. L'initiative soulève néanmoins des questions importantes sur l'avenir du logement à Bruxelles et sur la nécessité de trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins de la population.





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