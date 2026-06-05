La réduction du déficit passe-t-elle par des économies dans l'administration publique ? Telle est la question qui se pose en Belgique. Des directeurs d'école sont contraints de licencier des enseignants, plusieurs écoles secondaires du centre de Namur sont fermées et des policiers déployés dans les rues. Faut-il diminuer les revenus des élus belges avant de demander des efforts à la population ? 8 Belges sur 10 y sont favorables. Le Parlement valide définitivement le plan d'économies dans l'enseignement, mais les syndicats annoncent déjà qu'ils ne comptent pas en rester là. Certains économistes estiment que des économies pourraient être réalisées en fusionnant davantage de communes, mais cette idée reste politiquement sensible. Des étudiants perturbent le vote du décret-programme en hurlant et en s'attachant aux rampes du Parlement. Nouvelles révélations sur le prince Andrew : il sous-louait des cottages à Windsor alors qu'il était logé gratuitement. Le président ukrainien adresse une lettre ouverte à son homologue russe pour proposer un tête à tête.

La réduction du déficit passe-t-elle par des économies dans l' administration publique ?

'On est parfois vraiment à l'os', répond Jean-Luc Crucke. Des directeurs d'école sont contraints de licencier des enseignants, plusieurs écoles secondaires du centre de Namur sont fermées et des policiers déployés dans les rues. Faut-il diminuer les revenus des élus belges avant de demander des efforts à la population ? 8 Belges sur 10 y sont favorables. Georges-Louis Bouchez qualifie Bruxelles et la Wallonie de 'boulets économiques du pays' et accuse 'la gauche' d'être responsable de cette situation.

Le Parlement valide définitivement le plan d'économies dans l'enseignement : 'Le mouvement n'est pas près de se terminer'. Certains économistes estiment que des économies pourraient être réalisées en fusionnant davantage de communes, mais cette idée reste politiquement sensible. Roger ne comprend pas les investissements dans la Défense alors que le gouvernement fait des économies de toutes parts. Des étudiants perturbent le vote du décret-programme en hurlant et en s'attachant aux rampes du Parlement.

Nouvelles révélations sur le prince Andrew : il sous-louait des cottages à Windsor alors qu'il était logé gratuitement. Le président ukrainien adresse une lettre ouverte à son homologue russe pour proposer un tête à tête. Le corps retrouvé dans le Gers en France est probablement celui de Lyhanna





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