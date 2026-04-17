Eddy Merckx, légende du cyclisme, de nouveau hospitalisé pour une infection à la hanche

Le champion cycliste belge de 80 ans, Eddy Merckx, est retourné à l'hôpital en raison d'une infection compliquant une fracture de la hanche survenue en décembre 2024. Après plusieurs interventions et l'implantation de quatre prothèses différentes, une récente infection a nécessité un nouveau lavage chirurgical. Son état est stable mais la convalescence s'annonce longue.

La légende du cyclisme belge, Eddy Merckx , âgé de 80 ans, a été contraint de retourner à l' hôpital suite à une infection qui affecte sa hanche. Ce mal qui le ronge depuis le mois de décembre 2024, date à laquelle il avait été victime d'une fracture de la hanche après une chute à vélo, continue de le tenir éloigné des joies de la vie quotidienne.

Initialement, une prothèse de hanche avait été posée, mais des complications inattendues sont survenues, empêchant une fixation adéquate de l'implant à l'os. Cette situation délicate a nécessité une série d'interventions chirurgicales, six opérations en l'espace de six mois, au cours desquelles pas moins de quatre prothèses distinctes ont été implantées dans l'espoir de résoudre le problème. Après la dernière opération en septembre, un rayon d'espoir semblait poindre, la situation affichant une amélioration notable. Cependant, le destin a de nouveau frappé, une infection virulente est venue semer le trouble et remettre en cause les progrès réalisés.

Face à cette nouvelle complication, le quintuple vainqueur du Tour de France a d'abord reçu un traitement antibiotique, mais comme l'explique Axel Merckx, fils du champion, 'le processus ne s’est pas déroulé comme prévu'. Cette constatation a conduit à la décision de procéder à un lavage chirurgical de la prothèse. Cette intervention, destinée à nettoyer la zone infectée et à stabiliser la situation, semble avoir porté ses fruits dans un premier temps. 'Tout s’est déroulé comme prévu', a confié Axel Merckx, soulignant que son père a pu quitter les soins intensifs pour retrouver une chambre normale. Bien que les circonstances soient loin d'être idéales, son état de santé est jugé bon. La vigilance reste cependant de mise, et l'équipe médicale attend de voir l'efficacité du traitement actuel.

La route vers un rétablissement complet s'annonce longue et semée d'embûches, et la convalescence d'Eddy Merckx nécessitera patience et persévérance. Cette nouvelle hospitalisation rappelle la fragilité du corps humain, même chez les athlètes les plus accomplis, et l'importance d'une prise en charge médicale rigoureuse pour surmonter les défis de santé persistants. L'emblématique Cannibale, qui a tant donné au monde du cyclisme, mérite le repos et les meilleurs soins pour retrouver sa pleine forme.

L'histoire d'Eddy Merckx est intrinsèquement liée à la performance, à la résistance et à une volonté de fer qui lui ont permis de dominer le cyclisme mondial durant de nombreuses années. Ses cinq victoires sur le Tour de France, ses victoires sur les autres Grands Tours, ses classiques monumentales et ses records ont forgé sa légende. Aujourd'hui, c'est une autre forme de bataille qui se déroule, une lutte plus intime contre la douleur et les aléas de la santé. Cette épreuve met en lumière la vulnérabilité que même les plus grands champions peuvent connaître, et l'importance de la solidarité et du soutien dans ces moments difficiles. La communauté cycliste et les fans du monde entier gardent un œil attentif sur l'évolution de son état, espérant un prompt rétablissement pour celui qui est considéré comme le plus grand coureur de tous les temps.

L'infection à la hanche, bien que douloureuse et complexe, est une nouvelle étape dans le parcours de vie d'un homme exceptionnel qui a toujours fait preuve d'un courage inébranlable sur et en dehors des vélos. La sagesse et l'expérience accumulées au fil de sa carrière pourraient bien l'aider à traverser cette épreuve avec la même détermination qui l'a caractérisé sur les routes mythiques du cyclisme. Les prochaines semaines seront déterminantes pour évaluer l'impact de ce nouveau traitement et le chemin restant à parcourir pour qu'Eddy Merckx retrouve une qualité de vie satisfaisante, loin des soucis de santé qui l'accablent actuellement.





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eddy Merckx Cyclisme Santé Hôpital Fracture De La Hanche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Randonneur belge porté disparu en Italie après une chute dans un ravinUn homme de 40 ans est activement recherché après avoir chuté dans un ravin lors d'une randonnée sur le Monte Miletto en Italie. Sa compagne, secourue après une nuit éprouvante, est saine et sauve.

Read more »

Grave erreur chirurgicale en Floride : un médecin inculpé après le décès d'un patientUn chirurgien américain est poursuivi en justice pour homicide involontaire après avoir retiré le mauvais organe lors d'une opération, entraînant la mort du patient. L'incident s'est produit en août 2024 en Floride.

Read more »

Guerre en Ukraine : état des lieux après deux ans de conflitDeux ans après le début de l'opération militaire russe, la guerre en Ukraine se poursuit avec des combats intenses à l'est et des attaques quotidiennes de drones et de missiles. L'article présente une carte interactive pour suivre l'évolution du front, mise à jour par la cellule data de la RTBF à partir des données de l'Institute for the Study of War (ISW). Une chronologie interactive retrace également les moments clés de l'invasion.

Read more »

Jorre Verstraeten termine 7e aux Championnats d'Europe de Judo après une défaite amère en repêchageLe judoka belge Jorre Verstraeten a conclu sa participation aux Championnats d'Europe à la septième place, après une défaite serrée en repêchage contre l'Ukrainien Dilshot Khalmatov. Malgré une belle victoire initiale contre le champion du monde Francisco Garrigos, Verstraeten a été éliminé en quarts de finale par le Géorgien Giorgi Sardalashvili.

Read more »

Francken sous le feu des critiques après un reportage sur les dronesLe ministre de la Défense, Francken, peine à convaincre la Chambre des représentants suite à des critiques sur sa gestion des dossiers, notamment ceux concernant les drones. L'opposition dénonce un manque de sérieux et de crédibilité, tandis que la majorité appelle à la prudence et à la confiance.

Read more »

Accord chez bpost : une lueur d'espoir après des semaines de tensionsAprès des négociations intenses, bpost et les syndicats parviennent à un accord provisoire concernant le plan de transformation. Les détails de sa mise en œuvre et les compensations pour les employés font toujours l'objet de discussions, mais des avancées significatives ont été réalisées.

Read more »