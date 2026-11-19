L'UCI organise une audience au Vatican réunissant légendes du cyclisme comme Eddy Merckx et le pape Léon XIV. Décryptage de cet événement unique.

Eddy Merckx, légende intemporelle du sport cycliste, figurera parmi les invités de marque lors de l'audience pontificale organisée ce lundi au Vatican. Cette rencontre exceptionnelle est co-organisée par l'Union cycliste internationale et le Dicastère pour la Culture et l'Éducation.

Une audience exceptionnelle avec le pape Léon XIV

Le Pape Léon XIV accueillera directement un panel restreint de coureurs cyclistes d'exception au sein même des murs vaticans. L'UCI a confirmé cette invitation officielle jeudi, soulignant l'importance symbolique de cette entrevue pour la communauté sportive mondiale. Eddy Merckx est officiellement présenté par l'Union cycliste internationale comme l'icône sportive ultime et indiscutablement le plus grand coureur de l'histoire moderne.

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Les palmarès de Merckx constituent une référence absolue dans le monde du sport professionnel. Il a remporté le Tour de France à cinq reprises, ainsi que le Tour d'Italie à cinq reprises également. Son expertise lui a également permis de gagner le Tour d'Espagne une fois et de devenir champion du monde à trois reprises distinctes.

Les légendes historiques du cyclisme réunies

La liste des invités présente une cartographie complète de l'excellence cycliste mondiale à travers les décennies. La présence de l'Américain Greg LeMond et des Britanniques Mark Cavendish et Chris Froome illustre la dimension internationale de cet événement. Les Français Bernard Hinault et Paul Seixas rejoignent également le groupe de cette histoire vivante.

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Les champions d'Europe et des Amériques sont largement représentés pour illustrer la diversité de la discipline. Les Néerlandaises Demi Vollering et Annemiek van Vleuten incarnent le haut niveau féminin actuel. La Française Jeannie Longo et l'Espagnole Miguel Indurain apportent leur expérience unique. L'Italie est représentée par Vincenzo Nibali et Francesco Moser.

La présence de l'Ukrainienne Anna Kolyzhuk et de la Colombienne Mariana Pajon complète ce tableau olympique complet. Le paralympien espagnol Ricardo Ten Argilés clôt cette liste prestigieuse par une présence significative pour l'inclusion. Cette diversité géographique et disciplinaire renforce le message universel de l'initiative.

Une deuxième audience dans la carrière de Merckx

Eddy Merckx célèbre ses quatre-vingt-un ans en vivant une expérience spirituelle et sportive rare. Il s'agit de la deuxième audience que le Cannibale reçoit au Vatican au cours de sa longue carrière. Sa première rencontre avec la papauté remonte au 16 mai 1974 lors d'une audience du pape Paul VI.

Le contexte historique de cette première audience contraste avec la dimension contemporaine de l'événement actuel. Trente-six années séparent désormais les deux audiences de ce cycliste unique. Cette persistance dans la reconnaissance institutionnelle souligne le respect durable envers son héritage sportif.

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Actions concrètes et donation symbolique

À l'issue de l'audience pontificale, une cérémonie brève et solennelle se tiendra pour concrétiser la démarche. L'Union cycliste internationale fera un don symbolique de plusieurs vélos à l'organisation Caritas Rome. Cette action caritative vise à soutenir les plus démunis dans la capitale italienne.

L'association multisports Athletica Vaticana, membre officiel de l'UCI, a piloté l'organisation de cet événement. Cette collaboration structurelle entre le sport professionnel et les instances religieuses crée un pont culturel majeur. L'événement dépasse le simple cadre commémoratif pour inclure une dimension humanitaire tangible.