Edward Still démis de ses fonctions : La Louvière se sépare de l'entraîneur après la défaite

La RAAL La Louvière a limogé Edward Still après une défaite 0-1 contre le Cercle de Bruges. Le président Salvatore Curaba confirme la rupture pour sauver le club de la relégation en Jupiler Pro League.

La RAAL La Louvière a officiellement mis fin à sa collaboration avec l'entraîneur Edward Still ce samedi, marquant la fin précoce de son mandat au sein du club. Cette décision majeure intervient dans la foulée immédiate de la défaite 0-1 subie face au Cercle de Bruges lors d'une rencontre cruciale de la Jupiler Pro League, qui a scellé le sort sportif de l'entraîneur.

Une décision motivée par les résultats sportifs

Le président Salvatore Curaba a confirmé publiquement cette rupture en précisant que l'intérêt suprême du club prime désormais sur toute considération personnelle envers l'ancien sélectionneur. Selon les objectifs fixés par la direction louviéroise, l'équipe devait idéalement récolter six points sur neuf au cours de cette période critique, mais elle n'a obtenu que trois points lors des derniers matchs disputés.

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La situation au classement a fortement influencé cette décision administrative et sportive, la RAAL La Louvière occupant actuellement la dix-septième place, soit l'avant-dernière position du championnat. Avec seulement sept points accumulés au terme de onze journées de compétition, le club se trouve techniquement en zone de relégation directe, ce qui impose une action immédiate pour tenter d'inverser la tendance.

Le contexte difficile et les erreurs individuelles

L'élimination d'Edward Still intervient après une saison difficile débutée en juillet, ponctuée par un bilan mitigé au total de douze matchs toutes compétitions confondues. Durant cette période, l'équipe n'a remporté que trois victoires, a concédé un seul nul et a subi huit défaites, illustrant une instabilité constante sur le plan des résultats.

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Les échecs récents ont été aggravés par des circonstances spécifiques lors du match contre le Cercle de Bruges, où deux tirs au but décisifs ont manqués. Mustapha Isa a raté son penalty à la quatre-vingt-sixième minute, suivi quelques instants plus tard par la faute de Leandro Rousseau à la quatre-vingtième minute additionnelle, deux erreurs qui ont pesé lourdement dans la balance du résultat final.

Salvatore Curaba a reconnu le travail fourni par Edward Still tout en soulignant que la patience des supporters et des dirigeants avait été mise à rude épreuve. La direction a estimé que le temps nécessaire à la reconstruction n'était plus disponible compte tenu de la position extrême du club dans le tableau d'honneur belge.

Les conséquences pour la suite de la saison

Avec la démission d'Edward Still, le club louviérois doit désormais rapidement identifier un successeur capable de redresser la barre avant les prochaines échéances du championnat. La perte de points face à un concurrent direct pour le maintien accentue encore la pression exercée sur les joueurs et la nouvelle direction sportive qui prendra les rênes de l'équipe première.

La situation reste critique pour l'avenir immédiat du club, qui doit trouver les ressources et l'élan nécessaires pour espérer éviter la descente en D2. Cette limogeage spectaculaire traduit la volonté de la RAAL La Louvière de ne pas laisser la situation se détériorer davantage, quitte à payer le prix fort en termes de stabilité à court terme.