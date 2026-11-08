Eeklo : la police teste des capteurs anti-terroristes dans le cadre du projet Beholder

La police de Meetjesland Centrum installe trois capteurs uniques à Eeklo pour détecter substances chimiques et explosifs. Un projet européen Beholder innovant pour la sécurité.

La zone de police Meetjesland Centrum a officialisé l'installation de trois capteurs de détection avancée à Eeklo. Ce dispositif expérimental vise spécifiquement à identifier la présence de substances chimiques dangereuses et d'explosifs après d'éventuelles attaques terroristes. La zone a été sélectionnée comme unique participant belge dans le cadre du projet de recherche européen Beholder.

Infrastructure réseau et localisation stratégique

Les trois unités de mesure sont physiquement déployées à des emplacements stratégiques et variés pour couvrir différentes zones à risque. On retrouve un capteur près de la gare, un second sur l'zone industrielle et le troisième à proximité d'un établissement scolaire. Cette répartition permet d'analyser l'influence de sources de pollution variables, comme les trains diesel, et de mesurer les changements dans la qualité de l'air ambiant.

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Ces appareils sont connectés à un réseau sans-fil spécifique utilisé actuellement par la police pour ses caméras de surveillance. Ce réseau repose sur une infrastructure unique puisqu'il utilise une ancienne tour de communication militaire pour des liaisons par faisceau hertzien. Cette configuration technique assure une couverture complète de l'ensemble de la zone Meetjesland Centrum, incluant Eeklo, Kaprijke et Sint-Laureins.

Détection précoce et analyse des données

La police a effectué des tests préliminaires lors du Herbakkersfestival l'été dernier pour vérifier la transmission des données vers un serveur central. Les tests acteurs se concentrent désormais sur la validation de la fixation des appareils et la précision de leurs mesures en environnement réel. Le système génère une carte numérique interactive où apparaissent en temps réel les relevés de qualité de l'air captés par les capteurs.

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Un modèle d'intelligence artificielle (IA) local est chargé d'analyser ces données brutes. Son objectif principal est de détecter les anomalies, d'identifier les dysfonctionnements techniques et de filtrer les fausses alertes pour garantir la fiabilité des informations. La police des fire-service (pompiers) dispose également d'un accès à cette plateforme pour collaborer à la définition des seuils d'alarme critiques.

Objectif anti-terroriste et évolution future

Johan Verschaeve, chef de projet et responsable de la sécurité informatique pour la zone, a précisé que le dispositif n'est pas principalement conçu pour gérer des accidents industriels ou domestiques. L'objectif central demeure la détection rapide de menaces terroristes, de produits chimiques nocifs ou de risques nucléaires. Cette technologie servira à identifier rapidement la nature d'une substance dangereuse lors d'une intervention d'urgence.

La phase actuelle se limite à la mesure de la qualité de l'air général, mais le prochain volet du projet Beholder intégrera des capteurs spécialisés. La police prévoit également de tester le montage de ces capteurs sur des drones et des véhicules de patrouille. Cette mobilité permettra aux secours de collecter des informations vitales et directes sur les zones touchées sans exposer inutilement le personnel.

Collaboration européenne et pérennité du projet

Le projet Beholder doit se poursuivre pendant un an et demi selon le calendrier prévu par la police. Après cette période d'essai, l'infrastructure technique installée restera opérationnelle dans la région. La zone espère ainsi transformer son réseau de vidéosurveillance en un véritable réseau intelligent de type Smartcity, capable d'intégrer divers types de capteurs.

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Cette initiative collaborative implique de nombreuses universités, entreprises technologiques et villes européennes partenaires. La police de Meetjesland Centrum espère que cette technologie démontrera son utilité pour d'autres zones de police et services de sécurité publics à l'avenir, contribuant ainsi à renforcer la sécurité civile à l'échelle nationale et internationale.