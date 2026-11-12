Effondrement bâtiment Brooklyn: Bilan mortel sous la direction de Mamdani

Un immeuble s'est effondré à Brooklyn, faisant huit morts dont deux enfants. Le maire Zohran Mamdani promet des enquêtes sur les chantiers voisins et les entreprises impliquées dans cette tragédie.

Huit personnes ont perdu la vie lors de l'effondrement soudain d'un immeuble résidentiel situé dans le borough de Brooklyn. Ce drame s'est produit le mercredi 28 mai 2025 à 16 heures, heure locale, marquant un moment sombre pour la ville de New York. Parmi les victimes décédées figurent deux enfants et deux travailleurs du bâtiment, soulignant la vulnérabilité des populations présentes sur les lieux au moment de la catastrophe structurelle.

Bilan humain et opérations de secours

Le maire de la ville, Zohran Mamdani, a déclaré lors d'une conférence de presse immédiate que l'événement représentait une nuit et une matinée dévastatrices pour la communauté new-yorkaise. Il a confirmé qu'un total de dix-huit personnes avaient été blessées durant l'incident. Parmi ces blessés, quatre étaient des pompiers intervenus sur le site pour tenter de secourir les occupants bloqués sous les décombres.

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La gravité de la situation est soulignée par l'état critique d'une seule des personnes secourues, qui reste hospitalisée en soins intensifs. Lillian Bonsignore, responsable du corps des pompiers, a précisé que les équipes de recherche et de sauvetage continuaient activement à balayer les ruines. Le nombre exact de personnes portées disparues demeure incertain en raison de la complexité des opérations en cours sur le site.

Détails structurels et contexte du chantier

L'immeuble touché comptait trois étages au-dessus du sol. Le rez-de-chaussée était occupé par des espaces commerciaux, tandis que les niveaux supérieurs étaient aménagés en appartements résidentiels. La structure était située à côté d'un chantier ouvert, un élément géographique crucial qui a suscité des interrogations sur les interactions entre les travaux de démolition voisins et la stabilité du bâtiment effondré.

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Des rapports antérieurs, notamment ceux diffusés par le réseau CNN en avril, faisaient état d'irrégularités lors de la démolition d'une structure voisine. Ces signalements précèdent l'effondrement survenu à 22 heures, heure de la Belgique, et indiquent un contexte de travaux intensifs dans le quartier. Les ouvriers étaient sur place au moment précis de la rupture structurelle, ce qui a directement influencé le bilan des travailleurs du BTP parmi les victimes.

Enquêtes et implications pour les entreprises

Face à cette tragédie, Zohran Mamdani a annoncé le lancement d'enquêtes approfondies sur les entreprises de construction impliquées. Les autorités comptent examiner les pratiques de sécurité et les méthodes de travail utilisées par les sociétés actives sur le site. Cette décision vise à établir les responsabilités potentielles dans la défaillance structurelle de l'immeuble de Brooklyn.

Les inspections se poursuivent déjà sur d'autres chantiers où les mêmes entreprises opèrent. Ces vérifications préventives ont déjà été menées dans d'autres zones de la ville pour garantir la conformité des opérations de construction. La municipalité entend renforcer la surveillance sur les sites à haut risque afin de prévenir de nouveaux accidents similaires dans les mois à venir.