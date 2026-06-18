Effondrement des prix du pétrole et du gaz après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran

Les cours du pétrole et du gaz chutent fortement suite à l'annonce d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran prévoyant la fin des hostilités et la réouverture du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour un cinquième du pétrole mondial.

Le marché pétrolier mondial enregistre une volatilité significative ce jeudi matin, suite à l'annonce d'un accord de principe entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin aux hostilités, lever le blocus américain des ports iraniens et rouvrir le détroit d'Ormuz.

Vers 06h25 GMT (08h25 heure belge), le cours du baril de WTI nord-américain reculait de 3,40% à 74,18 dollars, et celui du Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, se repliait de 3,02% à 77,15 dollars. Le quasi-blocage depuis fin février du détroit d'Ormuz, par où circule habituellement un cinquième du pétrole mondial, avait fait flamber les cours de l'or noir.

L'annonce de l'amélioration des relations américano-iraniennes a donc provoqué une correction brutale des prix depuis lundi, les investisseurs accueillant favorablement la confirmation de la signature du protocole d'accord. Cette détente géopolitique a également des répercussions immédiates sur le marché du gaz en Europe. Le prix du gaz européen a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis deux mois.

Sur le marché à terme néerlandais, qui fait référence en Europe, le prix du mégawattheure de gaz naturel a reculé de 4,3%, pour atteindre 40,13 euros. Sur la semaine, le prix du gaz a déjà perdu plus de 10%, illustrant l'ampleur de la correction. Au-delà des seuls hydrocarbures, cet accord provisoire modifie les anticipations des acteurs économiques et financiers.

La réouverture du détroit d'Ormuz doit permettre un retour à une fluidification des flux pétroliers mondiaux, réduisant les primes de risque liées à l'approvisionnement. Pour l'Europe, dépendante des importations d'hydrocarbures, la baisse du prix du gaz naturel est une bonne nouvelle pour les consommateurs et les industriels, même si les effets à plus long terme restent à évaluer.

Les marchés surveilleront désormais la mise en œuvre concrète de l'accord, son respect par toutes les parties et ses implications sur l'offre mondiale de pétrole et de gaz. Les prochaines semaines seront décisives pour confirmer ou infirmer la tendance baissière actuelle sur les cours des matières premières énergétiques





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