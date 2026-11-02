Eisenkot et Netanyahu se confrontent pour former le gouvernement israélien

Après des législatives sans majorité claire le 27 octobre 2026, Gadi Eisenkot et Benjamin Netanyahu s'opposent pour convaincre le président Herzog de lui confier la mission de former le nouveau gouvernement israélien.

Le paysage politique israélien reste suspendu à une incertitude majeure suite au scrutin législatif du 27 octobre 2026, qui n'a dégagé aucune majorité absolue à la Knesset. Les consultations officielles pour la formation du gouvernement s'ouvrent mercredi à Jérusalem sous l'égide du président Isaac Herzog. Ce dernier doit naviguer entre les propositions divergentes du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu et du dirigeant centriste Gadi Eisenkot, chacun revendiquant la légitimité pour diriger la coalition.

Stratégies contradictoires pour la coalition

Le bloc d'opposition dirigé par Gadi Eisenkot s'est réuni mardi à Herzliya pour coordonner sa stratégie politique. Cette réunion marque la première action concertée de ce camp depuis l'élection du 27 octobre. Le parti Yashar d'Eisenkot a confirmé que toutes les composantes de l'opposition proposeraient leur leader comme futur Premier ministre lors des consultations présidentielles. Cette démarche vise à présenter une united front face à la coalition sortante qui dispose de 53 sièges.

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De son côté, Benjamin Netanyahu appelle à la formation d'une large coalition gouvernementale. Le dirigeant du Parti Likoud exclut explicitement toute participation des listes arabes à ce projet. Il qualifie ces formations politiques de menace pour la survie de l'État d'Israël. Cette position contraste directement avec la recherche d'alliances menée par le camp d'Eisenkot qui compte sur 48 sièges pour espérer renverser le statu quo.

La question centrale des partis arabes

Le rôle des partis arabes constitue le principal point de friction entre les deux camps. Les listes Raam et la Liste unifiée ont obtenu un record de 19 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien. Cette performance électorale inédite accroît leur influence potentielle dans les négociations gouvernementales. Le bloc d'opposition cherche à déterminer s'il peut intégrer ces forces parlementaires pour construire une majorité stable.

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Benjamin Netanyahu rejette fermement cette perspective dans ses déclarations publiques. Il affirme que l'électorat israélien refuse un gouvernement dépendant de Raam et de la Liste unifiée. Le Premier ministre accuse ces partis de soutenir le terrorisme et de nier l'existence de l'État juif. Cette accusation politique vise à isoler les formations arabes dans le débat public national. Les dirigeants arabes ont condamné les attaques du Hamas du 7 octobre sans utiliser le terme de terrorisme.

Divisions internes et positions idéologiques

Au sein même du bloc d'opposition, les clivages idéologiques compliquent la tâche de Gadi Eisenkot. Le dirigeant de gauche Yaïr Golan soutient une alliance avec les partis arabes. À l'inverse, le dirigeant de droite Avigdor Liberman s'oppose radicalement à cette éventualité. Cette division interne fragilise la cohésion du camp de l'opposition face à la stratégie cohérente de la coalition sortante.

La position du parti Ensemble concernant cette alliance reste imprécise. Le parti Yashar semble écarter cette option sans l'exclure clairement par des communiqués officiels. Ces ambiguïtés stratégiques créent un climat d'incertitude pour les partenaires potentiels. Le président Isaac Herzog doit donc évaluer avec précision les possibilités réelles de chaque camp pour former un gouvernement fonctionnel.

Calendrier constitutionnel et perspectives

Le président Isaac Herzog entame ses consultations mercredi après-midi et les poursuit jusqu'à jeudi soir. Il recevra d'abord les partis ayant obtenu le moins de sièges avant de traiter les plus importants. Selon la pratique constitutionnelle israélienne, il doit confier la mission à la personnalité la plus recommandée. Ce processus place Gadi Eisenkot en position de favori malgré le nombre de sièges légèrement inférieur à celui de Netanyahu.

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Le président dispose d'un délai jusqu'au 11 novembre pour faire son choix définitif. Le candidat désigné disposera ensuite de 28 jours pour former une coalition. Ce délai peut être prolongé de 14 jours supplémentaires en cas de nécessité. Si cette première tentative échoue, le président peut confier le mandat à un autre candidat pour une nouvelle période de 28 jours.

L'échec des négociations successives entraînerait la dissolution de la Knesset. Un nouveau scrutin serait alors organisé dans un délai de 90 jours. Cette procédure juridique constitue la solution de dernier recours pour sortir de l'impasse politique. Les acteurs politiques surveillent attentivement les developments des consultations présidentielles qui déterminent l'avenir immédiat du gouvernement israélien.