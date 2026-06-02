El Niño : 80% de probabilité de formation cet été, l'OMM met en garde

L'Organisation météorologique mondiale annonce une probabilité de 80% qu'un épisode El Niño se développe entre juin et août 2026, avec des risques accrus d'événements climatiques extrêmes.

Un épisode El Niño devrait se former cet été avec une probabilité de 80 %, selon l'ONU, qui alerte sur un risque accru d'événements climatiques extrêmes à l'échelle mondiale dans les prochains mois.

Le développement d'un épisode El Niño est probable à 80 % entre juin et août 2026, augmentant le risque d'événements météorologiques extrêmes, a alerté mardi l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Selon la dernière mise à jour de cette agence de l'ONU, les températures exceptionnellement chaudes des eaux du Pacifique tropical favorisent les conditions de la formation d'un épisode El Niño qui devrait influencer les régimes de température et de précipitations à l'échelle mondiale.

L'OMM table ainsi sur une probabilité de 80 % qu'un épisode El Niño se produise entre juin et août 2026. Les probabilités que cet épisode se maintienne au moins jusqu'en novembre avoisinent ou dépassent les 90 %, ajoute l'organisation, tablant sur un épisode au moins modéré, voire fort





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