El Niño could lead to record temperatures next year

El Niño - a natural climate variation - can cause a marked temperature change in the tropical Pacific Ocean and modification of global atmospheric circulation. This can lead to extreme weather conditions, particularly in Southern Hemisphere countries. The direct impact of El Niño is an increase in precipitation in Western South America and a decrease in precipitation in Asia and Australia, causing both benefits and challenges for agriculture and food prices, particularly in Europe.

La responsable stratégique pour le climat au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, qui supervise Copernicus, donne le ton. L'année prochaine pourrait voir le thermomètre monter à des niveaux records.

En cause : le phénomène climatique El Niño dont le développement est probable dès ce mois de mai. El Niño – et sa phase opposée La Niña – sont les noms donnés à une variation naturelle du climat, qui induit une variation marquée de la température des eaux de l'océan Pacifique équatorial et une modification de la circulation atmosphérique mondiale. Dans le Pacifique équatorial, on a une énorme masse d'eau.

Cette masse d'eau devient plus froide – ce qu'on appelle le phénomène La Niña - ou plus chaude – le phénomène El Niño. Ce qui se passe, c'est que dans le Pacifique équatorial, on a une énorme masse d'eau. Cette masse d'eau devient plus froide – ce qu'on appelle le phénomène La Niña - ou plus chaude – le phénomène El Niño.

La durée d'une période d'environ quatre à sept ans, sous l'effet de l'alternance des vents qui soufflent à cet endroit. Bien que le début de cet épisode climatique ait été attendue cet été, il faudra près d'un an avant que les eaux ne se réchauffent et que la température se diffuse à l'échelle du globe.

Il y a des années où l'on a un El Niño qui n'est pas très marqué, d'autres où les températures montent vraiment fort par rapport à la moyenne. C'est de ce deuxième cas que l'on parle aujourd'hui. Il y a actuellement une chance sur trois pour que l'on connaisse un 'super El Niño' d'ici la fin de l'année, mais il reste encore une grosse incertitude sur la force de l’événement.

Selon la littérature scientifique, il n'y a pas de lien établi entre l'occurrence d'un El Niño et un type de temps particulier en Europe. Il est principalement le pourtour du bassin Pacifique qui sera directement touché. Les régimes de précipitations se déplacent vers l'est et viennent donc arroser la côte ouest de l'Amérique du Sud (Chili, Pérou, Bolivie... ).

Ces pluies sont très salvatrices pour les agriculteurs, mais en revanche les eaux de surface plus chaudes appauvrissent les espèces à pêcher dans ce coin du globe. À l'inverse, de l'autre côté du Pacifique, en Asie et en Australie, les précipitations sont moins fortes et entraînent des impacts négatifs pour les cultures. Chez nous, l'impact sera plus indirect.

Face à ces conditions climatiques, le prix des denrées comme le café, le chocolat ou le soja pourrait augmenter, alors que les agriculteurs sont confrontés à des conditions météorologiques défavorables. Retrouvez l'essentiel de nos thématiques Vie Pratique, Santé et Bien-être, Sciences et Technologie, Environnement et nature dans cette newsletter au plus proche de vos préoccupations et des tendances du moment





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