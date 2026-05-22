El Niño Could Reach Record Intensity, with +2,5°C Predictions for Pacific Temperatures

The return of the El Niño climate pattern is increasingly likely, with potential to achieve an unprecedented level of intensity in the coming months. Many experts fear a 'super El Niño', which could further intensify global warming and extreme weather events. The tropical Pacific is rapidly warming with critical sea surface temperatures increasingly turning red, with nearly 80% likelihood of an El Niño onset by July. Since several weeks, surface temperature increases have been significant in key Pacific regions, especially in abnormally heated waters under the surface.

Le retour du phénomène climatique El Niño semble se confirmer et pourrait atteindre une intensité historique dans les prochains mois. Plusieurs experts redoutent déjà un possible « super El Niño ', susceptible d'accentuer encore le réchauffement mondial et les événements météorologiques extrêmes.

Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), il existe désormais près de 80 % de chances qu'un épisode El Niño se développe d'ici juillet. Depuis plusieurs semaines, les températures de surface augmentent fortement dans certaines zones clés du Pacifique équatorial, tandis qu'une importante masse d'eau anormalement chaude s'accumule sous la surface. Plusieurs services météorologiques internationaux prévoient déjà des anomalies supérieures à +2,5°C d'ici la fin de l'année, un niveau exceptionnellement élevé





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