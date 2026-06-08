Le parti Contrat civil de Nikol Pachinian a remporté les élections législatives en Arménie avec 49,8% des voix. L'alliance Arménie forte du milliardaire russo-arménien Samvel Karapetian a obtenu 23,3% des voix.

Les élections législatives en Arménie ont confirmé la victoire du parti Contrat civil de Nikol Pachinian , qui a remporté 49,8% des voix. L'alliance Arménie forte du milliardaire russo- arménie n Samvel Karapetian a obtenu 23,3% des voix.

Deux autres forces d'opposition ont recueilli 9,9% et 4% des voix respectivement. Le taux de participation s'est élevé à 59%, selon la Commission. Nikol Pachinian a promis de poursuivre la course en vue du rapprochement avec l'Occident tout en renforçant les relations avec la Russie. L'Arménie et la Russie sont officiellement alliées, mais Erevan multiplie les reproches envers Moscou, qui n'a pas empêché la reprise par la force par l'Azerbaïdjan de l'enclave du Haut-Karabakh.

Pour sa part, Samvuel Karapetian a qualifié ces élections de honteuses en dénonçant des violations et la répression. Le scrutin de dimanche intervient après des années de profonds bouleversements en Arménie depuis l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian à l'issue de manifestations en 2018.

Ce petit pays à majorité chrétienne du Caucase est encore sous le choc de sa défaite contre l'Azerbaïdjan en 2020 et de la perte du Karabakh en 2023, qui a provoqué l'exode de dizaines de milliers d'Arméniens de ce territoire disputé depuis des décennies. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a félicité lundi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian pour la victoire de son parti aux élections législatives, soulignant que l'UE était aux côtés de l'Arménie





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