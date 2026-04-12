Élections en Hongrie : Sondages avant l'heure, record de participation et attente des résultats

Les sondages publiés avant la fermeture des bureaux de vote en Hongrie indiquent une possible victoire du parti Tisza de Péter Magyar face au Fidesz de Viktor Orbán. La participation électorale a atteint des records. Les premiers résultats partiels sont attendus en soirée.

Aucun sondage de sortie des urnes n'a été publié, mais un dernier sondage précédent, réalisé par l'institut indépendant 21 Research Centre, a été rendu public au moment de la fermeture des bureaux de vote. Ce sondage projette un soutien de 55% pour le parti Tisza , mené par Péter Magyar , le principal challenger de Viktor Orbán . Le Fidesz , le parti de l'actuel Premier ministre, Viktor Orbán , est quant à lui crédité de 38% des voix selon cette même enquête.

Le sondage s'appuie sur des questionnaires recueillis au cours des trois derniers jours, offrant ainsi un aperçu de l'évolution des intentions de vote juste avant le scrutin. Le Mouvement Notre patrie, une formation d'extrême-droite, semble en bonne voie pour entrer au parlement, avec une estimation de 5% des suffrages exprimés. La participation électorale a atteint des niveaux records, enregistrant 77,8% à une demi-heure de la fermeture des bureaux de vote, ce qui suggère un intérêt et une mobilisation importants de l'électorat. Les premiers résultats partiels significatifs sont attendus plus tard dans la soirée, offrant aux observateurs et aux acteurs politiques une première indication concrète de l'issue du scrutin. L'attente est palpable, avec l'espoir que ces chiffres préliminaires confirment ou infirment les tendances prévues par les sondages.\Péter Magyar, le leader du parti Tisza, a exprimé une attitude 'prudemment optimiste' quant à la perspective de sa victoire. Suite à la fermeture des bureaux de vote et à la publication de plusieurs sondages menés par des instituts indépendants en fin de semaine, qui attribuent à son parti Tisza plus de 50% des voix, Magyar a souligné l'importance de ne pas se contenter des sondages d'opinion. Il a déclaré: 'Nous sommes optimistes, ou plutôt prudemment optimistes.' Toutefois, il a ajouté une note de prudence, affirmant: 'Nous ne voulons pas gagner un sondage d'opinion, mais nous gagnerons une élection.' Cette déclaration souligne la volonté de Magyar de se concentrer sur le résultat final du scrutin et de ne pas succomber à l'enthousiasme prématuré suscité par les sondages. La prudence affichée par Magyar reflète la complexité du processus électoral et la nécessité de rester vigilant jusqu'à la publication des résultats officiels, malgré les indications favorables des sondages.\L'absence de sondages de sortie des urnes ajoute une dimension d'incertitude et d'anticipation à cette soirée électorale. Les seuls éléments disponibles pour l'instant sont les sondages réalisés avant le scrutin, qui présentent des estimations. Le suspense reste donc entier concernant l'ampleur exacte des écarts entre les partis et la composition finale du parlement. Les premiers résultats partiels, qui seront annoncés plus tard, seront donc cruciaux pour confirmer ou infirmer les projections des sondages et pour donner une indication plus précise de la dynamique politique en cours. L'attente est grande, et l'attention se porte désormais sur le déroulement du dépouillement et sur l'annonce des résultats partiels qui dévoileront, progressivement, le visage de la nouvelle assemblée. Les prochaines heures seront donc décisives pour comprendre l'évolution du paysage politique hongrois et pour évaluer les conséquences de ce scrutin majeur





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