Élections européennes et inquiétudes élyséennes : le spectre du Rassemblement National plane sur la succession de Macron

Un mois après les élections municipales où le Rassemblement National a conforté sa présence dans les villes moyennes, le président Emmanuel Macron est dépeint comme préoccupé par un scénario qu'il redoute : l'ascension de l'extrême droite à l'Élysée en 2027. La fin de son second mandat, marqué par l'impossibilité de se représenter, alimente les débats au sein de sa majorité et la question de sa succession devient prégnante, tandis que le président se concentre sur la scène internationale.

Près d'un mois s'est écoulé depuis les élections municipales qui ont vu le Rassemblement National s'implanter durablement dans de nombreuses villes de taille moyenne à travers la France. Cet ancrage local semble résonner jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, peignant un tableau d'inquiétude autour du chef de l'État. Emmanuel Macron , selon des confidences de son ami et patron des sénateurs macronistes, François Patriat, serait « très préoccupé ».

Ce scénario qu'il redoute par-dessus tout, et qu'il cherche à « s'éviter à tout prix », est celui d'une alternance politique majeure au printemps 2027, où un représentant du Rassemblement National, qu'il s'agisse de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, franchirait le seuil de l'Élysée pour une passation de pouvoir. Autrement dit, une France qui basculerait dans les mains de l'extrême droite. Cette appréhension n'est pas nouvelle. Le député Pierre Cazeneuve, ancien conseiller d'Emmanuel Macron et membre de la coalition Ensemble pour la République, confirme cette angoisse : « Il est effectivement très inquiet que l'extrême droite lui succède à l'Élysée et il se mobilisera pour que ça n'arrive pas. Il a bien vu ce qui s'est passé avec Barack Obama », faisant référence à la transition de pouvoir vers Donald Trump en 2016 aux États-Unis, survenue après deux mandats présidentiels américains. Comme aux États-Unis, la Constitution française limite strictement Emmanuel Macron à deux mandats présidentiels consécutifs. Cette règle, relativement récente puisqu'elle date de la révision constitutionnelle de 2008 initiée par Nicolas Sarkozy, suscite un clivage au sein même de la majorité présidentielle. Certains, comme le député Pieyre-Alexandre Anglade (Ensemble Pour la République), expriment leur regret face à cette limitation : « J'aurais aimé qu'il se représente et je regrette que l'on mette des limites constitutionnelles, c'est aux électeurs de choisir ». François Patriat partage ce sentiment, ajoutant : « A titre personnel, j'aurais préféré que ce soit lui le candidat, car il est nettement au-dessus de la mêlée ». Cependant, la réalité politique du second quinquennat d'Emmanuel Macron, qui n'est pas toujours considéré comme un succès éclatant, tempère ces regrets. La ministre déléguée à la Formation professionnelle, Sabrina Roubache, proche du couple présidentiel, tout en « ne regrettant pas la limitation des mandats », est « persuadée que les Français regretteront Emmanuel Macron ». Au-delà des regrets personnels et des souhaits de continuité, une frange plus critique de la majorité commence à ébaucher un bilan plus nuancé, voire critique, du « macronisme ». Un influent député EPR, préférant rester anonyme, avance : « Deux quinquennats, c'est suffisant. Notre pays a besoin d'une forme de rupture, des attentes nouvelles ont émergé. Nous avons connu de francs succès mais aussi des échecs ». Cette déclaration suggère une prise de conscience que l'époque n'est plus à l'uniformité et que de nouvelles aspirations politiques se font jour, potentiellement difficiles à ignorer. Dans ce contexte de campagne présidentielle déjà en effervescence, un an avant l'échéance fatidique, quel rôle jouera Emmanuel Macron ? Ses proches esquissent un portrait de sa fin de mandat le plaçant dans une position similaire à celle qu'il occupe actuellement : en retrait de la scène nationale, en partie contraint par l'absence de majorité absolue à l'Assemblée Nationale, et concentré sur ses prérogatives internationales. François Patriat l'assure : « Ce sera une année utile où il continuera sur le plan international et européen ». Le président de la République est en effet particulièrement sollicité par un contexte géopolitique tendu, marqué par la guerre au Moyen-Orient et les déclarations souvent imprévisibles de Donald Trump. Pierre Cazeneuve insiste sur le respect des institutions : « Il continuera d'être président de la République jusqu'au dernier quart d'heure. Il est très respectueux des institutions et ne va pas vouloir préempter l'élection ». Sabrina Roubache confirme cette posture d'ancrage dans le présent : « Il vit le moment présent et ne se projette pas dans le jeu politique ». Un proche d'Emmanuel Macron lui aurait même conseillé de ne pas s'exposer médiatiquement pendant la campagne électorale, estimant que « ça ne serait pas une bonne chose pour lui d'intervenir pendant la campagne et de montrer qu'il est candidat par procuration ». Cette mise en retrait ne signifie cependant pas que son bilan sera épargné. Le politologue et constitutionnaliste Benjamin Morel anticipe qu'Emmanuel Macron pourrait devenir un « punching-ball ». « Il est dans une situation compliquée car personne ne peut dire du bien de lui », observe-t-il. « Cela va de soi si vous êtes opposant à Emmanuel Macron, mais si vous êtes de l'ex-majorité, il faudra aussi se distinguer du président car personne n'est élu dans la continuité ». La question de la désignation d'un successeur, dans ce climat crépusculaire de la fin du second quinquennat, est source de sarcasmes et de remarques ironiques au sein du camp présidentiel. « Personne ne souhaite être désigné comme successeur par Emmanuel Macron », raille une figure de premier plan du bloc central. « Je ne le souhaite à personne », renchérit un cadre macroniste, illustrant la réticence à endosser un héritage potentiellement lourd. Pourtant, le président de la République aurait bien une idée en tête, une idée qu'il garde jalousement secrète, mais qui peine à émerger publiquement. Cette idée se nomme Jean Castex, l'actuel patron de la SNCF. Emmanuel Macron entretiendrait une relation privilégiée avec son ancien Premier ministre, loin des tensions qu'il a pu connaître avec d'autres membres de son gouvernement. « Il faudrait que Jean sorte du bois », aurait confié le chef de l'État à l'un de ses interlocuteurs réguliers il y a quelques semaines, signalant ainsi une préférence tacite, mais encore bien timide, pour celui qui pourrait incarner une forme de continuité rassurante, ou du moins maîtrisée, dans la tourmente politique à venir. La prochaine décennie s'annonce donc comme un champ de bataille politique intense, où les équilibres actuels pourraient être redéfinis, et où le spectre d'une victoire du Rassemblement National plane, obligeant l'ensemble des forces politiques à reconsidérer leurs stratégies et leurs alliances. La capacité d'Emmanuel Macron à peser dans le débat public, tout en restant en retrait, sera déterminante pour la suite des événements et la désignation de celui ou celle qui pourra incarner une alternative crédible face à la montée des extrêmes





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