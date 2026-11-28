Aux urnes ce dimanche pour 40 millions d'Espagnols, les élections législatives espagnoles sont influencées par la crise du logement. Le Premier ministre Pedro Sánchez défend son bilan face à la précarité à Malaga.

Près de 40 millions d'Espagnols sont appelés aux urnes ce dimanche lors des élections législatives, un scrutin qui pourrait bien inverser le pouvoir politique dans l'un des rares États européens dirigés par une gauche au gouvernement. Le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, se présente avec une popularité en hausse auprès des citoyens confrontés quotidiennement à des difficultés économiques, en particulier pour accéder au logement.

Du luxe à Malaga à la précarité sociale

Alors que la ville de Malaga, dans le sud de l'Espagne, est réputée comme une destination de vacances et un lieu de jet-set où l'on aperçoit des yachts de luxe sous le soleil, une réalité bien plus sombre se cache en bordure de ville. Sur un terrain transformé en camping improvisé, des caravanes côtoient les maisons à plusieurs millions d'euros, illustrant un contraste social saisissant. Angel, un maçon qui vit dans une caravane, explique qu'il faut alimenter le véhicule en essence et en lumière, mais il ajoute qu'il ne se plaint pas car il n'est pas seul dans cette situation.

Also read Coupe Davis : Espagne et Grande-Bretagne en duel à Bologne ce samedi

Ce témoignage met en lumière la vie de nombreux travailleurs qui, bien qu'employés sur des chantiers de construction de maisons situées dans les beaux quartiers, ne peuvent pas se loger dignement. Angel précise que tout le monde travaille dur dans ce quartier précaire, que ce soit dans le sanitaire, à l'aéroport, dans l'administration ou dans le bâtiment, mais que les revenus ne permettent pas de s'installer décemment loin de ces lieux de fortune.

L'impact de l'Airbnb sur le marché immobilier

Les maisons en bord de mer à Malaga poussent comme des champignons, mais ces logements de luxe sont le plus souvent achetés par des étrangers et coûtent parfois plusieurs millions d'euros. Ils deviennent totalement inaccessibles pour une partie de la population locale, qui accuse directement la plateforme Airbnb de ce phénomène. Selon les habitants, le tourisme de masse ferait monter les prix et empêcherait les résidents de vivre dans le centre-ville, les forçant à partager de minuscules appartements.

Advertisement

Un habitant de l'immeuble témoigne de cette surcharge : il s'entasse avec quatre autres travailleurs dans une maison dont chaque étage est loué 1800 euros. Avec le salaire qu'ils perçoivent, il est impossible pour eux de se payer un appartement seul et ils sont contraints de cohabiter pour survivre financièrement. Cette situation de détresse contraste violemment avec l'image de touristes sirotant des cocktails en bord de plage, alors que quelques mètres plus loin, un résident cuisine du riz en guise de seul repas du soir.

L'appel de Pedro Sánchez et les perspectives politiques

Face à ces fractures sociales, le socialiste Pedro Sánchez appelle à rejeter un retour au passé lors de cette campagne. Son discours met l'accent sur la nécessité de continuer les politiques sociales pour protéger les citoyens contre la précarité croissante. Les derniers sondages indiquent que cette approche résonne auprès d'une population fatiguée par les difficultés quotidiennes, même si le paysage politique reste incertain.

La direction du gouvernement pourrait changer de bord en Espagne, un événement majeur pour un pays qui a longtemps été un bastion de la gauche en Europe. Les résultats de ce scrutin détermineront non seulement la continuité des réformes, mais aussi la manière dont le pays comptera répondre aux défis économiques structurels, notamment la crise du logement qui divise les grandes villes touristiques comme Malaga.

Les enjeux vont au-delà de la simple alternance politique ; ils touchent au modèle de développement économique et touristique du pays. Si les élus de gauche sont réélus, ils devront probablement renforcer la régulation des locations saisonnières et augmenter l'offre de logements sociaux. À l'inverse, un changement de majorité ouvrirait la voie à de nouvelles politiques économiques, avec des implications directes sur le pouvoir d'achat des travailleurs comme Angel ou des colocataires de Malaga.