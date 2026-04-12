Élections législatives en Hongrie : Le scrutin déterminant pour l'avenir politique du pays

Les Hongrois sont appelés aux urnes pour un scrutin législatif crucial. L'enjeu est de taille : le maintien au pouvoir de Viktor Orban ou l'émergence d'une nouvelle opposition. Entre accusations d'ingérence, soutien international et enjeux économiques, le vote s'annonce décisif pour l'avenir du pays.

Plus de sept millions d'électeurs hongrois sont appelés aux urnes pour un scrutin législatif crucial, impliquant également plus de 500 000 ressortissants enregistrés à l'étranger. Les citoyens doivent choisir parmi cinq partis en compétition dans un système électoral majoritaire mixte, traditionnellement favorable au parti Fidesz de Viktor Orban .

Les sondages réalisés par des instituts indépendants prédisent une victoire importante du parti Tisza, dirigé par le conservateur pro-européen Peter Magyar. Ce dernier a réussi, en seulement deux ans, à créer un mouvement d'opposition significatif, capable de défier le Premier ministre nationaliste hongrois, dont la popularité a connu une baisse parallèle à la stagnation économique du pays. Cependant, les institutions proches du pouvoir anticipent une victoire de la coalition Fidesz/KDNP, également menée par Viktor Orban, qui vise un cinquième mandat consécutif.<\/p>

L'atmosphère est cependant tendue au sein du Fidesz, visible à travers plusieurs éléments, dont le soutien appuyé du président américain Donald Trump.Des signes de fébrilité sont indéniables au sein du parti au pouvoir. Le vice-président américain J.D. Vance s'est rendu à Budapest cette semaine pour encenser Viktor Orban et condamner ce qu'il perçoit comme une ingérence des 'bureaucrates de Bruxelles'. Donald Trump lui-même a multiplié les messages vendredi, s'engageant à mettre la 'puissance économique' des États-Unis au service de Viktor Orban, qu'il considère comme un symbole de la lutte contre l'immigration et de la défense de la 'civilisation occidentale'.<\/p>

Viktor Orban, qui a fait de la Hongrie, un pays de 9,5 millions d'habitants, un modèle de démocratie illibérale, est considéré comme une source d'inspiration par de nombreux mouvements d'extrême droite à travers le monde. Il maintient également des liens étroits avec le président russe Vladimir Poutine et a constamment critiqué les sanctions de l'Union européenne contre la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Bien que Bruxelles ait évité de s'exprimer ouvertement sur le scrutin, un diplomate européen a affirmé que 'la plupart des États membres seront plutôt heureux de se débarrasser d’Orban', soulignant que 'la patience a atteint ses limites'.<\/p>

Viktor Orban, âgé de 62 ans, s'est fréquemment opposé aux 26 autres pays membres de l'Union européenne, et Bruxelles, qui l'accuse d'atteinte à l'État de droit, a gelé des milliards d'euros de financements européens. Durant sa campagne électorale, il a promis de poursuivre sa lutte contre les 'fausses organisations de la société civile, les journalistes vendus, les juges et les politiciens'. Andrea Szabo, du Centre des sciences sociales de l'université ELTE, estime que si Orban est réélu, 'cela signifiera clairement un basculement vers l'autoritarisme'.<\/p>

Orban s'est également présenté comme un rempart contre l'Ukraine, l'accusant de vouloir entraîner la Hongrie dans la guerre. Toutefois, cette argumentation semble avoir peu d'impact auprès des électeurs, face à la stagnation économique et à une corruption devenue criante, selon les analystes. Andrea Szabo souligne que 'le Fidesz a choisi de mener une campagne purement négative. Il n’y a pas un seul message dont on puisse dire qu’il servirait véritablement à unifier la nation. À l’inverse, ils n’ont parlé que de la guerre, la guerre et encore la guerre'.<\/p>

Peter Magyar, 45 ans, a sillonné la Hongrie sans relâche depuis la mi-février. Il s'est engagé à améliorer les services publics, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Lors d'un meeting jeudi, il a lancé un appel au changement, promettant de lutter contre la corruption, de restaurer les institutions démocratiques et de faire de la Hongrie un membre loyal de l'Union européenne, dont elle fait partie depuis 2004. Daniel Pasztor, retraité de 60 ans, a déclaré lors d'un autre meeting vendredi qu'il était 'important qu’il y ait vraiment une nouvelle ère, une nouvelle Hongrie vivable'. Attila Szoke, un chauffeur de taxi quinquagénaire, a quant à lui exprimé sa crainte lors d'un meeting de Viktor Orban, estimant qu' 'une victoire de Tisza serait vraiment terrible pour la Hongrie'.<\/p>

Les analystes s'attendent à un taux de participation record, atteignant potentiellement 75%, avec des résultats partiels attendus peu après la clôture des bureaux de vote. Cependant, en cas de résultats serrés, le vainqueur pourrait ne pas être désigné avant la fin complète du dépouillement samedi, selon le Bureau électoral national. Des inquiétudes concernant une possible non-reconnaissance des résultats par Viktor Orban ont émergé au sein de l'opposition hongroise, accompagnées d'accusations d'ingérence russe et d'achat massif de voix par le Fidesz. En réponse, le dirigeant nationaliste a accusé Tisza de 'comploter avec des services de renseignement étrangers' pour manipuler les résultats.<\/p>





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