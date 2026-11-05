Élections serbes : La liste étudiante remporte la majorité absolue

Résultats définitifs : La liste étudiante obtient 140 sièges au Parlement serbe, mettant fin à 14 ans de règne du SNS de Vucic lors de législatives marquées par une forte participation.

Les résultats définitifs des élections législatives anticipées en Serbie confirment un changement historique de pouvoir politique. La liste étudiante s'est imposée avec une majorité absolue, remportant 53 % des voix. Cette victoire lui assure 140 sièges sur les 250 que compte l'assemblée nationale. Ce scrutin marque la fin d'une ère pour la classe dirigeante actuelle.

Défaites du SNS après quatorze années au pouvoir

Le Parti progressiste serbe (SNS) de droite a subi une lourde défaite après quatorze ans de domination politique. L'institution électorale a annoncé que la formation d'Aleksandar Vucic a obtenu 39 % des suffrages exprimés. Ce résultat lui permet de conserver 103 sièges parlementaires. Le président sortant, dont le mandat prend fin, ne dirigera plus l'exécutif.

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La répartition des pouvoirs dans l'hémicycle reflète clairement le vote des citoyens. Sur les 250 mandats, la liste étudiante contrôle la vaste majorité. Les sept sièges restants ont été attribués à des partis représentant les minorités ethniques. Cette structure garantit une représentation diversifiée au sein du nouveau gouvernement.

Une mobilisation record liée à la catastrophe de Novi Sad

Le taux de participation a atteint un niveau historique lors de ce scrutin. Les bureaux de vote ont vu affluer 70 % des 6,4 millions d'électeurs inscrits. Cette mobilisation exceptionnelle s'explique par le contexte social tendu précédant le vote. La Serbie traverse une période de profondes transformations institutionnelles.

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La victoire de la liste du mouvement des étudiants survient après deux années de manifestations massives. Ces mobilisations ont été déclenchées par l'effondrement de la marquise de la gare de Novi Sad. Cette tragédie avait causé la mort de 16 personnes en 2024. La population impute largement cet accident à la corruption systémique.

Des irrégularités corrigées sans changer le verdict

La publication des résultats finaux a connu un retard de dix jours. Des irrégularités ont nécessité la tenue d'un nouveau scrutin dans plusieurs dizaines de bureaux de vote. Ce vote de remplacement a eu lieu le dimanche dernier. Il a permis de garantir l'intégrité du processus démocratique.

Ces ajustements techniques n'ont toutefois pas remis en cause le raz-de-marée de la liste étudiante. La commission électorale a validé le nouveau dépouillement sans modifier l'ordre des forces politiques. Le verdict final confirme une aspiration claire au renouvellement des institutions.

Héritage de 2000 et perspectives pour la Serbie

Cette catastrophe a provoqué l'une des plus grandes manifestations en Serbie depuis 2000. Elle rappelle les mouvements populaires ayant fait chuter Slobodan Milosevic. Les citoyens ont exprimé leur rejet de la gestion politique et administrative. La nouvelle assemblée devra répondre à ces exigences de transparence.

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L'analyse des résultats montre une rupture nette avec la période précédente. Le Parti progressiste serbe perd son hégémonie sur la scène politique. La liste étudiante devra maintenant former une coalition ou gouverner seule. Les défis économiques et sociaux restent importants pour le pays des Balkans.