En Espagne, les législatives mobilisent record avec 68% de participation. Pedro Sanchez tente d'empêcher l'alliance droite-extrême droite au pouvoir après huit ans de mandat socialiste.

Les électeurs espagnols se sont déplacés massivement le dimanche pour un scrutin législatif décisif qui pourrait redéfinir l'équilibre politique du pays. Pedro Sanchez, le Premier ministre sortant, tente de surprendre les sondages qui donnent la droite en tête, afin d'éviter une alliance avec l'extrême droite pour former le prochain gouvernement. Cette mobilisation historique intervient après huit années de direction socialiste.

Taux de participation historique et mobilisation record

Le taux de participation a franchi la barre des 68% à 18h00, marquant un record depuis 1986 et représentant une hausse de 15 points par rapport à 2023. Cette affluence exceptionnelle, observée dans de nombreux bureaux de vote avec de longues files d'attente, démontre l'engagement crucial des citoyens pour cette élection. Les urnes resteront ouvertes jusqu'à 20h dans la péninsule et jusqu'à 21h dans les Canaries pour les près de 39 millions d'électeurs inscrits.

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Strategie de Pedro Sanchez contre la droite

Pedro Sanchez, âgé de 54 ans, a appelé à voter en masse pour envoyer un message clair face aux forces conservatrices. Le dirigeant socialiste, qui a voté à Madrid, a souligné l'importance de ce scrutin pour l'Espagne et pour l'Europe tout entière. Il mise sur sa position de figure progressiste internationale et sur les avancées sociales de son mandat pour convaincre les citoyens.

Position d'Alberto Nunez Feijoo et du Parti Populaire

Alberto Nunez Feijoo, le dirigeant du Parti Populaire, a invité les Espagnols à voter avec mémoire, pointant du doigt les scandales judiciaires et les crises sous le gouvernement Sanchez. Bien que les sondages prédisent une victoire du PP sans majorité absolue, ce dernier a remporté les élections de 2023 sans pouvoir former un gouvernement faute de soutiens parlementaires suffisants. Feijoo espère maintenant s'appuyer sur les voix de Vox pour accéder au palais de la Moncloa.

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Role crucial de Vox et de Santiago Abascal

L'extrême droite, menée par Santiago Abascal, a connu une progression significative en capitalisant sur le mécontentement social et les craintes liées à l'immigration. Après avoir voté, le dirigeant de Vox a réclamé une participation massive pour éviter tout regret. Une alliance entre le Parti Populaire et Vox pourrait marquer un tournant historique, cinquante et un ans après la mort du dictateur Francisco Franco.

Enjeux economiques et contextes internationaux

Les enjeux incluent la crise du logement, le coût de la vie et les récents accidents ferroviaires qui ont bouleversé le pays. Sanchez met en garde contre un recul économique et social en cas d'arrivée de la droite au pouvoir. Cette élection intervient dans un contexte européen marqué par la montée des forces conservatrices, avec des échéances majeures comme la présidentielle française et les législatives en Italie et en Pologne dans les mois à venir.