Elektrische auto's zijn niet meer brandgevaarlijker dan traditionele wagens

Experts stellen dat de perceptie dat elektrische auto's brandgevaarlijker zijn dan auto's op diesel of benzine is incorrect. De enquête toonde dat er geen enkel bewijs is dat elektrische wagens een groter brandrisico hebben dan traditionele wagens.

De perceptie dat elektrische auto's brandgevaarlijker zijn dan auto's op diesel of benzine is fout, stellen auto- en brandexperts na de Pano-enquête over de brandende BMW-dieselauto's.

Velen dachten dat elektrische wagens het meest in brand vliegen, maar de cijfers tonen het tegenovergestelde. De enquête toonde dat er al 10 jaar BMW-dieselauto's rondrijden die spontaan in brand kunnen vliegen. Velen stuurden gelijkaardige ervaringen door, anderen reageerden verbaasd en stelden dat het toch vooral elektrische wagens zijn die het meest in brand vliegen. Maar dat is een foute perceptie, concluderen de experten die wij contacteerden.

'Er is geen enkel bewijs dat elektrische auto's een groter brandrisico hebben dan traditionele wagens', zegt brandveiligheidsexpert Tim Renders. De impact bij elektrische wagens is wel groter, waardoor die perceptie kan ontstaan, zegt hij.

'Denk maar aan de ravage vorig jaar in Izegem, nadat een elektrische wagen in brand stond en de kans bestaat dat het vuur na het blussen opnieuw opflakkert. Daarnaast kan het ook grote gevolgen hebben: stel je maar eens voor dat een elektrische wagen vuur vat in een parkeergarage.





