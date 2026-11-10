Elena Rybakina et Wang Xinyu éliminées du Masters WTA 2026 à Indian Wells

Elena Rybakina et Wang Xinyu ont perdu leur premier match du Masters WTA 2026 à Indian Wells. Découvrez les détails de la défaite face à la paire Mertens-Hsieh.

Elena Rybakina et Wang Xinyu ont connu une défaite cuisante lors de leur première participation au Masters WTA 2026 disputé à Indian Wells. Le 7 novembre 2026, la paire formée de la numéro une mondiale biélorusse et de sa partenaire chinoise s'est inclinée face à la paire belgo-chinoise Elise Mertens et Hsieh Su-Wei. Ce match, qui s'inscrivait dans le cadre de l'épreuve de double, s'est achevé sur le score de 6-3, 7-6 (7/5).

Détails de la défaite et mécanisme du match

La rencontre a débuté par une prise de contrôle rapide de la part des joueuses belges et chinoises. Elise Mertens et Hsieh Su-Wei ont su imposer leur rythme dès les premiers jeux, portant un coup sévère aux ambitions de Rybakina et Wang Xinyu dans cette compétition de fin de saison. Le score final reflète la domination constante de la paire adverse sur l'ensemble de la durée du duel.

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La seconde manche a particulièrement mis en lumière la solidité psychologique et technique des partenaires de Mertens. Le tie-break final, remporté 7 points à 5, a scellé le sort de la partie, empêchant toute remontée possible de la formation biélorusso-chinoise. Cette défaite marque le début d'une série de défis pour celles qui visaient un titre prestigieux dans cette édition californienne.

Posture des acteurs et perspectives du groupe 1

Elise Mertens, la Limbourgeoise de 30 ans, entre sur le court avec une expérience indéniable. Elle a déjà remporté à deux reprises les WTA Finals en double, en 2022 et en 2025. Chaque fois, elle évoluait aux côtés de la Russe Veronika Kudermetova, qui est désormais son adversaire directe lors de la phase de groupes de cette année. Cette dynamique historique ajoute une couche de complexité stratégique au groupe 1 de double.

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La victoire de ce lundi permet à la paire Mertens-Hsieh de prendre une avance significative sur le plan des classements et de la confiance en soi. Pour Rybakina et Wang Xinyu, le défi sera de reconstruire une dynamique de jeu efficace face à des adversaires qu'elles connaissent bien ou dont le style leur est familier. La pression revient désormais sur les shoulders de la numéro une mondiale et de sa partenaire pour inverser la tendance.

Impact concret et calendrier des prochaines étapes

La conséquence immédiate de cette défaite est que la paire biélorusso-chinoise ne retrouvera pas le court avant mercredi. Cette pause forcée pourrait servir de temps de récupération ou, à l'inverse, de temps d'analyse critique de leur performance. Mardi, ce seront le groupe 1 du simple et le groupe 2 du double qui reprendront la compétition. Ces matchs étaient initialement programmés après l'ouverture du bal dominicale.

Parallèlement, plus tôt dans la journée, le groupe 2 du simple avait entamé sa deuxième journée de compétition. La numéro deux mondiale, la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 7), a remporté son match sur le score de 6-4, 7-5. La Russe Elena Rybakina, bien que victorieuse de son match en simple plus tôt lundi, voit ses espoirs en double s'estomper après cette perte. Les prochaines étapes de la WTA Finals à Indian Wells détermineront rapidement qui accédera aux demi-finales.