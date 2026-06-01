Elfyn Evans en tête, mais la route vers le titre s'annonce semée d'embûches

Le pilote britannique Elfyn Evans mène le championnat du monde des rallyes avec une avance confortable, mais sept épreuves sur terre se profilent, où il devra faire face à la pression et aux attaques de rivaux comme Oliver Solberg et Sébastien Ogier. Du côté des constructeurs, l'hégémonie de Toyota inquiète et relance le débat sur les futures réglementations Rally1.

Elfyn Evans est-il capable de remporter le championnat du monde des rallyes ? En tout cas, le pilote britannique a entamé la saison avec une régularité impressionnante, lui qui a déjà été vice-champion du monde à cinq reprises.

Avec deux victoires et cinq podiums depuis le début de l'année, il compte actuellement une avance de 20 points. Toutefois, la suite de la saison s'annonce plus délicate avec l'arrivée de sept rallyes sur terre, surface où il devra ouvrir la route et subir la pression de ses poursuivants.

Son principal rival semble être Oliver Solberg, très rapide mais manquant encore de constance, tandis que Sébastien Ogier, malgré ses 78 points de retard et sa septième place au championnat, reste un adversaire à ne jamais sous-estimer, surtout sur des épreuves comme la Grèce qu'il apprécie. Du côté des constructeurs, Toyota domine outrageusement avec six victoires en sept rallyes, laissant Hyundai en quête d'exploits pour inverser la tendance.

Cette hégémonie soulève des questions sur l'avenir du championnat, notamment avec l'arrivée des nouvelles réglementations Rally1 prévues pour 2027. Certains, comme Hyundai, Skoda et Lancia, préféreraient un gel des Rally1 et des bagarres entre Rally2 en 2027 pour préserver l'intérêt sportif, alors que seul Toyota dispose actuellement d'une voiture Rally1 opérationnelle. La FIA et les nouveaux promoteurs devront se prononcer sur ces enjeux dans les semaines à venir





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