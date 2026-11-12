Élimination de la Belgique en hockey sur glace : fin de groupe et relégation potentielle

La Belgique termine 6e du groupe B des qualifications mondiales. Les Pays-Bas et les Philippines sont qualifiés pour les Mondiaux. L'Australie et la Slovénie jouent les barrages.

La sélection belge de hockey sur glace achève sa campagne de qualifications pour les championnats du monde en terminant à la sixième place du groupe B. Cette position ne permet pas à l'équipe nationale d'accéder directement à la phase finale, puisque seuls les quatre premiers du classement disputent les phases éliminatoires menant aux Mondiaux. Le destin de la Belgique est donc scellé au niveau de cette première étape de la compétition.

Bilan technique et résultats détaillés

Le parcours des Belges s'estCharacterisé par une série de matchs intenses avec quatre victoires et trois défaites. La Belgique a d'abord remporté des succès convaincants, battant l'Inde sur le score de 6-2 et les Pays-Bas par 7-4. Elle a ensuite encaissé une défaite serrée face à la Nouvelle-Zélande sur le score de 6-5, avant de célébrer une victoire solide contre la Lettonie (4-1).

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Malgré ces bons débuts, la Belgique a perdu ses deux derniers confrontations contre des adversaires directs, l'Australie (6-4) et la Slovénie (8-7). Ce bilan final place la Belgique à égalité de points avec l'Australie, la Slovénie et la Nouvelle-Zélande. Cependant, le départage en faveur des rivaux se fait au détriment des Belges, qui n'ont remporté aucun match direct contre ces trois concurrents spécifiques. Cette particularité statistique explique leur position de sixième sur la liste du classement.

Qualifications pour les Mondiaux au Canada

La course aux qualifications pour les championnats du monde de Saint-John au Canada s'est conclue pour les équipes de tête du groupe. Les Pays-Bas, en première position, et les Philippines, en deuxième, ont déjà obtenu leur ticket pour la phase finale de la compétition mondiale. Leur performance constante durant la phase de groupe leur a permis de sécuriser leur participation aux Mondiaux sans avoir à passer par les barrages.

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L'Australie, terminant à la troisième place, et la Slovénie, quatrième, conservent leurs chances théoriques. Ces deux équipes peuvent encore espérer jouer les phases de playoffs. Elles ont la possibilité de disputer les barrages pour l'une des deux dernières places disponibles. En revanche, la Nouvelle-Zélande est officiellement éliminée de toute course aux qualifications mondiales, tout comme la Lettonie et l'Inde qui ferment la marche du classement et sont reléguées.

Mécanisme des qualifications et impacts futurs

Le système de qualification pour ces championnats du monde repose sur deux groupes de huit équipes. Six tickets au total sont en jeu lors de cette phase préliminaire. Les deux premiers de chaque groupe accèdent directement aux demi-finales, ce qui leur garantit une place aux Mondiaux. Les troisièmes et quatrièmes de chaque groupe s'affrontent lors de barrages pour disputent les deux dernières places restantes.

Les résultats obtenus lors de ces championnats du monde ont des répercussions importantes au-delà de la simple qualification. Ils déterminent également les équipes qui seront qualifiées pour les futurs championnats d'Europe. La performance de la Belgique dans cette compétition internationale influence donc sa trajectoire future dans le hockey masculin mondial, bien que l'élimination actuelle marque une interruption dans sa progression.