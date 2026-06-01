Elina Sabalenka s'impose en 1h27 contre Naikoto

La Bélarusse Elina Sabalenka s'est imposée en 1h27 contre la Japonaise Naikoto dans la première affiche du tableau féminin de la session de nuit à Roland-Garros. C'est la deuxième victoire de Sabalenka sur Naikoto cette année.

Lors de la première affiche du tableau féminin de la session de nuit à Roland-Garros , les joueuses s'étaient déjà rencontrées à deux reprises cette année.

Elina Sabalenka s'était imposée deux fois, à Indian Wells puis à Madrid. Les deux excellentes serveuses ont longtemps fait jeu égal jusqu'à ce que la Japonaise de 28 ans, Naikoto, ne soit lâchée par sa première balle à 5 jeux partout. Sabalenka en a profité pour la pousser à la faute et prendre le break avant de conclure la manche dans le jeu suivant par un ace.

Dans le deuxième set, la Bélarusse a pris les commandes en breakant à 3-3 grâce à ses retours surpuissants sur des services au-delà de 180 km/h de la Japonaise. Sabalenka a confirmé son break et continué sur sa lancée pour aller s'imposer en 1h27 sur un retour en coup droit imparable. Elle affrontera en quarts de finale la Russe Diana Shnaider, 23e joueuse mondiale





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