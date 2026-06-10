Elio Di Rupo accusé de corruption et de conflit d'intérêts

Le groupe immobilier NOVO Holding a déposé une plainte contre l'ancien président du PS Elio Di Rupo, l'accusant de corruption et de conflit d'intérêts. L'affaire crée des tensions au sein du gouvernement wallon et les révélations ont atteint la politique wallonne.

Le groupe immobilier NOVO Holding de l'homme d'affaires bruxellois Dominique Janne a déposé une plainte contre l'ancien président du PS Elio Di Rupo . Il est accusé de corruption et de conflit d'intérêts .

L'affaire crée des tensions au sein du gouvernement wallon. La question tourne autour d'un accord controversé de 2017. À l'époque, le fonds de pension liégeois Ogeo a vendu ses actions dans l'entreprise immobilière antwerpaise Land Invest. L'homme d'affaires bruxellois Dominique Janne voulait acquérir ces actions et avait même des accords exclusifs.

Pourtant, les actions ont été attribuées aux développeurs immobiliers Triple Living et Immobel. Il semblerait que Elio Di Rupo ait joué un rôle dans cette affaire, comme en témoignent des enregistrements secrets de conversations téléphoniques qui ont été divulgués récemment. Ces enregistrements sont de Luc Joris, un collègue de parti et ami proche de Di Rupo. Selon ces enregistrements, la vente des actions a été délibérément poussée.

Joris aurait reçu 350 000 euros pour convaincre les dirigeants du fonds de pension de signer la vente. Puisque Janne était également intéressé par le projet et voulait acquérir 50 %, il se sentait éliminé. Il a donc porté plainte et déposé une plainte, car son groupe immobilier NOVO Holding a perdu des millions d'euros en raison de cette affaire. Selon la plainte, il y a derrière cette affaire d'immobilier une affaire de corruption encore plus importante.

L'objectif principal de la vente était en effet de libérer 2 millions d'euros. Selon les enregistrements divulgués, cet argent avait été détourné auparavant à la NMBS. Joris était responsable de la NMBS, nommé par Di Rupo. Le groupe immobilier NOVO Holding accuse Di Rupo d'avoir personnellement coordonné ce flux d'argent comme président du parti, afin de faire taire la fraude à la NMBS.

Le fonds de pension Ogeo a essayé de résoudre la situation plus tard via un médiateur, mais cela s'est avéré infructueux. Les révélations ont également atteint la politique wallonne. Le parti libéral MR exige que le Parlement wallon interroge Di Rupo et Joris le plus rapidement possible pour discuter du mauvais gouvernement. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, menace même de lancer une commission d'enquête parlementaire si des réponses claires ne sont pas fournies.

Le partenaire de gouvernement Les Engagés garde la distance pour l'instant. Ils soulignent que les entreprises et le fonds de pension en question ne sont pas sous le contrôle de l'État wallon. Le parti pense que le juge doit d'abord faire son travail de manière indépendante avant que la politique ne s'en mêle





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