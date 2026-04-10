Elisabet Gunnarsdottir affiche son ambition : l'Écosse, étape cruciale vers la Coupe du Monde

Après des débuts prometteurs en qualifications, Elisabet Gunnarsdottir, coach de l'équipe nationale, se projette sur les prochains matchs décisifs, notamment contre l'Écosse. L'objectif : remonter en Ligue A et rêver de la Coupe du Monde.

Elisabet Gunnarsdottir s'est exprimée avec enthousiasme au sujet des récents succès de son équipe, soulignant sa satisfaction face aux deux derniers matchs contre Israël, remportés avec les scores impressionnants de 0-3 et 5-0 en Hongrie en mars. Ces victoires marquent une entrée en matière prometteuse dans les qualifications, et la coach nationale anticipe avec impatience les prochains défis. Elle a déclaré : Ces deux prochains matchs seront un peu plus difficiles.

Mais des matchs importants impliquent d'autant plus de plaisir, avec la pression et le stress que nous recherchons à ce niveau. Cette déclaration témoigne de l'ambition et de la détermination de l'équipe à se hisser au sommet, tout en savourant l'excitation des confrontations de haut niveau. L'Écosse, prochain adversaire de taille, a déjà montré sa force en dominant le Luxembourg avec des scores de 0-5 et 7-0. Gunnarsdottir reconnaît la qualité de cette équipe écossaise, la décrivant comme une très bonne équipe, qui a bâti une identité et aligne d'excellentes joueuses. Elle prévoit un match difficile, mais reste confiante dans les capacités de son équipe. Selon elle, Nous savons de quoi nous sommes capables. Nous avons de grandes chances de les battre si nous exécutons bien notre plan. Cette confiance se nourrit de la préparation minutieuse et de la foi en la stratégie de jeu de l'équipe.\Le contexte de cette première phase de qualifications en Ligue B est crucial, après la relégation de Ligue A la saison dernière. L'équipe est consciente des fluctuations de niveau des adversaires rencontrés, devant s'adapter aussi bien face à des équipes considérées comme plus faibles que face à des équipes plus fortes. L'objectif principal reste clair : remonter au plus haut niveau. Gunnarsdottir insiste sur l'importance de cette phase d'apprentissage pour l'équipe, soulignant la nécessité de s'adapter et de se développer constamment. Elle explique : On sait qu'on jouera parfois des équipes plus faibles, parfois plus fortes. L'équipe doit apprendre à jouer en A comme en B. La victoire contre l'Écosse serait un pas significatif vers l'objectif ultime, la Coupe du Monde. Cet événement est décrit comme un rêve pour l'équipe, un objectif ambitieux qui motive chaque joueur et membre du staff. L'entraîneur est consciente de la difficulté du parcours, mais elle reste persuadée du potentiel de son équipe. Nous savons que ce sera difficile, mais nous sommes aussi une très bonne équipe et quand nous jouons au plus haut niveau, nous pouvons battre n'importe qui. Nous devons nous concentrer là-dessus. Pas à pas, nous avancerons vers la Coupe du monde. Ces paroles traduisent une foi inébranlable dans le potentiel de l'équipe et une vision claire de la stratégie à adopter pour atteindre les objectifs fixés.\La préparation mentale et tactique est au cœur de l'approche de Gunnarsdottir. Elle met l'accent sur la concentration, le travail d'équipe et la mise en œuvre d'un plan de jeu bien défini. Chaque match est perçu comme une étape cruciale dans un parcours plus long, avec la Coupe du Monde comme objectif final. La coach nationale encourage ses joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, à surmonter les obstacles et à profiter de chaque moment de cette aventure sportive. L'état d'esprit positif et la détermination sont les piliers de la stratégie de l'équipe. L'ambition de l'équipe se manifeste à travers les résultats obtenus jusqu'à présent et l'enthousiasme affiché par son entraîneur. Gunnarsdottir considère chaque match comme une opportunité de progresser, d'apprendre et de se rapprocher de son rêve. La préparation mentale, la cohésion d'équipe et la capacité à s'adapter aux différents styles de jeu des adversaires sont des éléments essentiels de la stratégie. La voie vers la Coupe du Monde est longue et semée d'embûches, mais l'équipe semble prête à relever tous les défis avec courage et détermination. L'objectif est clair : gravir les échelons et prouver que l'équipe a sa place au plus haut niveau du football féminin, en commençant par surmonter les obstacles de la Ligue B et de son premier grand défi, l'Écosse





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football Féminin Écosse Qualifications Coupe Du Monde Elisabet Gunnarsdottir

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tour du Pays basque : Axel Laurance prend sa chance sur la 3e étape, Seixas contrôleAprès les deux victoires de Paul Seixas sur les deux premières étapes, les échappés ont donc eu leur bon de sortie pour...

Read more »

Déchirure musculaire pour Isaac Del Toro, tombé sur le Tour du Pays basqueOnzième de la 2e étape mardi, le Mexicain de l’équipe UAE Emirates n’avait pas semblé des plus brillants et avait...

Read more »

Manuel Neuer brille mais un retour en sélection reste incertainMalgré une performance exceptionnelle de Manuel Neuer contre le Real Madrid, un retour en équipe nationale allemande pour la Coupe du Monde semble peu probable. Les relations tendues entre Neuer et le sélectionneur Julian Nagelsmann, ainsi que la blessure de Marc-André Ter Stegen, compliquent la situation. Nagelsmann reste cependant ouvert à un retour du gardien.

Read more »

Bruxelles lance le Promotour de la Coupe du monde de hockeyLe lancement de cette tournée dédiée à la petite balle blanche se tiendra sur deux jours. Elle débutera le samedi 11...

Read more »

Van Driessche absent de la liste des arbitres pour la Coupe du Monde, la Belgique sans représentantLa FIFA a dévoilé la liste des arbitres retenus pour la Coupe du Monde, marquant l'absence d'arbitres belges. Van Driessche, pourtant expérimenté, n'a pas été sélectionné, prolongeant l'attente pour la Belgique, absente des plus grands rendez-vous depuis Frank De Bleeckere.

Read more »

Composition des Diables Rouges : Quelles options pour Rudi Garcia avant la Coupe du Monde 2026 ?Analyse des compositions possibles pour les Diables Rouges en vue de la Coupe du Monde 2026. Les consultants sportifs débattent des choix de Rudi Garcia, en se basant sur les performances des joueurs et les matchs de préparation à venir.

Read more »