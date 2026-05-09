Elise Mertens rebondit sur une victoire en Rome

Elise Mertens, qui a longtemps été confrontée à des difficultés cette saison contre les meilleures joueuses du circuit, a brillé cette nuit contre Jasmine Paolini, finaliste de Roland-Garros deux ans plus tôt et en possession du titre en Italie. En sortant l'Italienne, Mertens a remporté sa première victoire contre une joueuse du top 10 depuis un an, et elle rejoindra la huitième finale où seuls Mirra Andradeva et Viktorija Golubic composent le tableau.

Cette victoire va peut-être lui servir de déclic. Souvent en difficulté cette saison contre les meilleures joueuses du circuit, Elise Mertens a sans doute pris le plein de confiance ce mardi, à Rome , en sortant Jasmine Paolini (WTA 8), finaliste de Roland-Garros il y a deux ans, et tenante du titre dans la capitale italienne.

Et pour cause, au-délà de la victoire, la Louvaniste est revenue de loin. Car oui, après avoir perdu logiquement le premier set (6-4), Mertens s'estčetněe menée 4-2 dans la seconde et a même sauvé trois balles de match de l'Italienne sur son service, pour s'offrir le droit de disputer le tie-break. Toujours devant dans le jeu décisif, elle a pris le dessus sur son adversaire avant d'enchainer et de remporter la trosième manche.

Grâce à cette belle victoire (4-6, 7-6, 6-3) contre une référence sur terre battue, qui est aussi sa première contre une joueuse du top 10 depuis un an, Mertens rejoint les hutiièmes de finale où elle affrontera Mirra Andradeva (WTA 7) ou Viktorija Golubic (WTA 90)





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