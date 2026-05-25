Elise Mertens se sent bien et prête pour le deuxième tour

La numéro 1 belge Elise Mertens est heureuse de retrouver le deuxième tour à la porte d'Auteuil après une élimination au premier tour l'an dernier.

La numéro 1 belge Elise Mertens est heureuse de retrouver le deuxième tour à la porte d'Auteuil après une élimination au premier tour l'an dernier.

Elle a déclaré que le point positif est qu'elle n'a pas de points à défendre. Malgré un premier tour toujours stressant, les supporters belges présents l'ont donné beaucoup d'énergie. Mertens navigue depuis une dizaine d'années dans le top mondial avec une constance impressionnante. Elle se sent bien, travaille tous les jours et pense pouvoir encore s'améliorer.

Elle pense également être forte mentalement et physiquement. Elle ne prendra pas à la légère son match face à la 114e mondiale issue des qualifications. Elle a déclaré que c'est une joueuse qu'elle ne connaît pas vraiment, mais qu'elle a gagné quelques matchs en qualifications. Elle a fait un bon résultat en premier tour en gagnant contre Quinwen Zheng.

Mertens a déclaré que si le niveau est là, rien n'est impossible. Elle pense que si elle est bien mentalement et physiquement, les résultats vont suivre. Elle va regarder un peu les vidéos pour se préparer à son match





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Elise Mertens Porte D'auteuil Tennis WTA

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