Elizabeth II : une reine centenaire au destin exceptionnel

Retour sur la vie d'Elizabeth II, qui aurait eu 100 ans cette année. Thomas de Bergeyck analyse son règne record, son sens du devoir, ses passions et son style iconique.

Chaque semaine dans Histoire royale, Thomas de Bergeyck, spécialiste des monarchies, revient sur les épisodes marquants liés aux têtes couronnées. Cette fois, il s'intéresse à Elizabeth II, qui aurait eu 100 ans cette année, et dont le règne a traversé les crises, les époques et les générations.

Le mois de juin avait une saveur particulière pour Elizabeth II. C'est à cette période que la souveraine célébrait officiellement son anniversaire lors du traditionnel Trooping the Colour. Ce défilé militaire aux couleurs avec ses chevaux qu'elle adorait, rappelle Thomas de Bergeyck. Cette année, la reine britannique aurait fêté ses 100 ans.

L'occasion de revenir sur le destin exceptionnel de celle qu'il qualifie de reine des reines. Lorsqu'elle accède au trône en 1952, Elizabeth II n'a que 25 ans. Son père, le roi George VI, vient de mourir d'un cancer du poumon à l'âge de 56 ans. La jeune souveraine a déjà le sens de l'État, mais doit encore apprendre les exigences de sa fonction.

La suite appartient à l'histoire. Pendant 70 ans et 214 jours, elle règne sur le Royaume-Uni, devenant la souveraine britannique la plus durable de tous les temps. Durant ces sept décennies, Elizabeth II traverse les époques, les crises et les bouleversements du monde. Elle a vu défiler le monde: 170 Premiers ministres à travers tous ses royaumes, des dizaines de chefs d'État, quatorze présidents américains, rappelle Thomas de Bergeyck.

Son premier Premier ministre, Winston Churchill, joue un rôle important auprès de cette reine encore peu expérimentée, qu'il prend rapidement sous son aile. Au total, Elizabeth II visite 116 pays, au point de devenir, selon Thomas de Bergeyck, une souveraine version long courrier. Mais malgré ces voyages et les bouleversements du monde, elle reste un symbole de stabilité. Pendant que le monde changeait, elle, elle ne bougeait pas, résume-t-il.

Crises politiques, scandales familiaux, divorces de ses enfants: rien ne semble entamer son sens du devoir. Même en 1992, son annus horribilis, marquée notamment par l'incendie du château de Windsor, la souveraine continue d'incarner la continuité de la monarchie. Elle encaisse, elle absorbe, souligne le spécialiste des monarchies. Dans sa vie privée aussi, les records s'accumulent.

Elizabeth II partage 73 ans de mariage avec le prince Philip, une fidélité à l'ancienne, selon Thomas de Bergeyck. Sa vie est aussi rythmée par des passions simples: les chevaux et surtout ses corgis, une trentaine de chiens au total. Elizabeth II était reconnaissable entre toutes. Ses manteaux aux couleurs vives et ses chapeaux parfaitement assortis ont contribué à façonner une silhouette devenue iconique.

Même dans une foule de 10 000 personnes, vous voyez d'abord le chapeau et ensuite seulement la reine, rappelle Thomas de Bergeyck. Un choix loin d'être anodin. La souveraine elle-même l'assumait pleinement: Pour être crue, je dois être vue. Une philosophie qui l'a poussée à privilégier des tenues éclatantes afin de rester visible lors de ses apparitions publiques.

Son sens de la répartie participait également à sa popularité. Lorsqu'une femme lui demande un jour ce qu'elle fait de ses quelque 1 500 tenues et de ses nombreux chapeaux, Elizabeth II répond avec son humour habituel: Je les porte, chère madame. Derrière la souveraine se cachait aussi une femme attachée à des plaisirs simples. Les chevaux occupaient une place centrale dans sa vie, tout comme ses célèbres corgis.

Elle aimait également conduire. Particularité peu connue: Elizabeth II était la seule Britannique autorisée à prendre le volant sans permis de conduire. Pour Thomas de Bergeyck, c'est sans doute cette apparente simplicité qui explique l'attachement qu'elle suscitait. Les Anglais ont une reine qui ne faisait rien d'extraordinaire et qui, justement pour ça, est devenue absolument unique.

Un siècle après sa naissance, Elizabeth II demeure l'une des figures les plus marquantes de l'histoire contemporaine et l'un des symboles les plus puissants de la monarchie britannique. Son héritage est celui d'une constance inébranlable, d'une fidélité à son rôle et à son peuple. Elle a su incarner la tradition tout en s'adaptant aux mutations de la société.

Sa longévité sur le trône lui a permis d'être un témoin privilégié du XXe siècle et du début du XXIe, de la guerre froide à l'ère numérique. Elle a été un point de repère dans un monde en perpétuel mouvement, une figure rassurante pour des millions de sujets. Sa disparition en 2022 a laissé un vide immense, mais son souvenir reste vivace.

Alors que cette année elle aurait célébré ses 100 ans, le Royaume-Uni et le monde se souviennent d'une reine exceptionnelle dont la vie a été un véritable roman





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