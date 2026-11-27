Le supporteur britannique Elliott Blackham, disparu à Bruges après le match de Ligue des Champions contre le Club Bruges, est sain et sauf. Son père confirme son retour à Londres.

L'enquête de la police locale de Bruges concernant la disparition d'un supporteur anglais a pris fin de manière positive après l'annonce de son retour en sécurité. Elliott Blackham, supporter du club britannique Liverpool FC, a réussi à regagner le Royaume-Uni après avoir manqué son bus de retour le mercredi soir, à la suite de la rencontre de Ligue des Champions opposant le Club Bruges à son équipe. Son père a confirmé sa localisation et son intégrité physique ce vendredi aux alentours de midi, mettant ainsi un terme aux inquiétudes des autorités locales et des proches.

Détails de la disparition et signalement

Le supporteur britannique avait effectué le déplacement jusqu'à Bruges pour assister à cette rencontre européenne majeure. À l'issue de la partie, Elliott Blackham devait rejoindre le Royaume-Uni via un bus collectif, mais il ne s'est pas présenté au point de départ prévu. Le lendemain, soit le jeudi, son père a décidé de signaler sa disparition auprès de la police locale de Bruges, déclenchant une procédure de recherche pour retrouver l'homme.

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Les autorités brugesoises ont mobilisé leurs ressources pour enquêter sur les événements survenus après le match. La disparition d'un citoyen britannique sur le sol belge a suscité une attention médiatique et policière particulière, nécessitant une coordination rapide entre les services locaux et les contacts familiaux pour localiser la personne missing.

Réactions de la famille et conclusion de l'enquête

Ce vendredi, la tension a cessé lorsque le père d'Elliott Blackham a annoncé par message que son fils était finalement sain et sauf. Il a précisé que le supporteur avait réussi à rentrer à Londres, indiquant qu'il venait d'échanger avec lui pour vérifier son état. Cette communication directe a permis de rassurer immédiatement les forces de l'ordre et les supporters ayant relayé l'information.

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Sur les réseaux sociaux, le père a exprimé sa profonde gratitude envers ceux qui ont contribué à diffuser la nouvelle et à envoyer des messages de soutien. Cette reconnaissance publique souligne l'importance de la solidarité lors de ce type d'incident et marque la fin officielle de l'alerte ouverte par la famille suite au non-présentement du bus.

Conséquences pour les supporters et logistique

Cet incident met en lumière les défis logistiques auxquels peuvent faire face les supporters étrangers lors des déplacements internationaux pour des compétitions européennes. Le fait d'avoir manqué le transport collectif organisé ou prévu pour le retour vers le Royaume-Uni a nécessité une intervention familiale et policière significative pour résoudre la situation.

La police de Bruges a clos sa procédure d'enquête sur la base des informations fournies par la famille, confirmant que l'intéressé n'était pas en danger. Cet événement servira probablement de rappel pour les clubs et les supporters quant à l'importance de vérifier les moyens de transport de retour et de maintenir une communication constante avec les proches durant les voyages sportifs.