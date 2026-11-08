Embarcation à la dérive près de Nieuport : 30 personnes secourues en mer du Nord

Une petite embarcation avec une trentaine de personnes est à la dérive au large de Nieuport. La police maritime et l'hélicoptère NH90 surveillent la situation en mer du Nord.

Une petite embarcation transportant une trentaine de personnes a été signalée à la dérive au large de la côte flamande, spécifiquement dans les eaux de Nieuport en Flandre occidentale. Cette situation critique a été officiellement confirmée par la police maritime dimanche matin, entraînant une mobilisation immédiate des services de secours et de la force de police maritime pour assurer la sécurité des occupants.

Déroulement de l'intervention de secours

L'alerte a été donnée au centre d'appel d'urgence 112 à 05h30 dimanche matin. Un appel provenant directement d'une petite embarcation en difficulté en mer du Nord a déclenché l'opération. Les services de secours ont immédiatement mobilisé tous leurs moyens disponibles, incluant l'hélicoptère de sauvetage NH90 et plusieurs bateaux de sauvetage et de police.

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La localisation précise du navire en détresse a pris du temps en raison de la mauvaise visibilité en mer. Ce n'est que vers 08h00 que l'hélicoptère NH90 a pu repérer le bateau, qui se trouvait alors à environ trois kilomètres au large de Nieuport. À ce moment précis, la visibilité réduite sur la zone maritime avait considérablement ralenti les opérations de recherche initiales.

Situation des passagers et orientation

Vers 10h00, l'embarcation se trouvait toujours à l'endroit signalé, ne présentant pas de mouvement significatif vers les côtes. La police maritime a précisé que les occupants avaient perdu tout sens de l'orientation, ce qui a exacerbé les risques associés à cette dérive involontaire. La situation est restée sous surveillance étroite par les autorités maritimes tout au long de la matinée.

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Trois bateaux des services de sauvetage et de police sont positionnés sur place pour surveiller la situation de près. Leur mission principale est de pouvoir intervenir si nécessaire pour assurer la sécurité des personnes à bord. Ces unités restent en attente d'éventuels développements ou de nouvelles instructions provenant du centre de commandement.

Choix des passagers et suivi médical

Pour l'instant, les personnes à bord ne souhaitent pas être évacuées, préférant rester sur leur embarcation bien que celle-ci soit à la dérive. Cette décision des passagers impose aux services de secours de maintenir une présence discrète mais vigilante autour du navire. Les agents surveillent la situation en continu pour anticiper tout changement de comportement ou de condition météorologique.

Suivi de l'événement et actualités locales

La police maritime et les services de secours continuent de suivre la situation de très près. Aucun incident supplémentaire n'a été rapporté au moment de la rédaction de cet article. Les autorités locales restent en état d'alerte pour garantir l'intégrité physique des trente individus présents sur l'embarcation en difficulté.

Ce type d'événement souligne l'importance de la vigilance en mer et de la réactivité des services d'urgence belges. Les citoyens sont invités à rester informés via les canaux officiels pour toute mise à jour concernant cette opération en cours près de la côte flamande. La collaboration entre la police maritime et les services d'hélicoptère reste exemplaire face aux défis météorologiques.