Embauche des chômeurs de longue durée : les entreprises belges, entre prudence et défis

Une enquête de Groupe S révèle la réticence de certaines entreprises à embaucher des chômeurs de longue durée, pointant les craintes liées aux compétences et les défis économiques. La Fédération wallonne des entreprises propose une prime à l'embauche pour encourager l'inclusion.

Une enquête menée par Groupe S, un secrétariat social, révèle une certaine hésitation des entreprises belges à embaucher des demandeurs d'emploi de longue durée. L'étude souligne les craintes et les défis auxquels sont confrontés les employeurs lorsqu'ils envisagent de recruter des personnes restées éloignées du marché du travail pendant une période prolongée. La réticence, bien que variable, est palpable et met en lumière les obstacles à l'inclusion professionnelle de ces individus.

Pino Bruno, administrateur d'une entreprise spécialisée dans le photovoltaïque, l'isolation et le chauffage, explique: « C’est vrai que ça peut faire peur vu que ça fait longtemps qu’ils n’ont plus eu d’activité. Maintenant si on tombe sur un bon candidat et qu’il a envie de se former et qu’il est motivé, pourquoi pas ». Cette citation illustre la complexité de la situation : la peur de l'inconnu, couplée à l'espoir de trouver le bon profil. La moitié des employeurs interrogés expriment une certaine réserve face à l'embauche d'une personne ayant cumulé plus de deux ans de chômage. 8 % d'entre eux se montrent même très négatifs, reflétant ainsi la préoccupation d'une partie significative du monde de l'entreprise.\Virginie Vellemans, directrice de la communication de Groupe S, détaille les raisons de cette prudence, pointant vers une accumulation de défis pour les entreprises. « Quand on doit se soucier de nombreuses problématiques, aussi bien le prix de l’essence, le coût du travail et autres, accepter de mettre encore un challenge supplémentaire sur les entreprises, ça devient compliqué » déclare-t-elle. Elle poursuit en affirmant que les entreprises sont déjà confrontées à de multiples obstacles, rendant l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée perçue comme un défi de plus. Elle nuance cependant, en soulignant l'existence de préjugés, tout en reconnaissant la conscience qu'ont les entreprises de leurs propres difficultés. L'enquête met également en évidence les craintes liées à la perte de savoir-faire et à la nécessité de réapprendre les compétences professionnelles. Frédéric Panier, administrateur d'Akt, la fédération wallonne des entreprises, souligne: « Par ailleurs, il y a parfois des craintes par rapport au profil de chômeur de longue durée en termes de maîtrise des savoir-faire, des savoir-être au travail ou de compétences professionnelles qui ont été perdues, qu’il faut réacquérir. Il faut donc former pour réinsérer ». Cette problématique met en exergue le besoin de formations adaptées pour faciliter la réinsertion de ces personnes. Toutefois, l'investissement dans la formation constitue un autre point de friction. Quatre entreprises sur dix hésitent à investir dans ce domaine. Pino Bruno, partage son point de vue sur la question de l'investissement de formation : « Pour le moment, on se bat contre la guerre des prix, on se bat contre la concurrence, on se bat contre l’inflation qui va arriver, donc c’est compliqué pour nous de prendre du temps pour former quelqu’un ». Une des solutions envisagées par certains est de former les demandeurs d'emploi avant la fin de leurs allocations de chômage, afin de faciliter leur intégration en entreprise. L'objectif est de leur permettre d'acquérir le rythme et les compétences nécessaires avant même d'être embauchés.\Pour encourager l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée, la Fédération wallonne des entreprises envisage de proposer une prime à l'embauche. Frédéric Panier explique: « On a tout d’abord besoin d’une petite aide, d’un petit coup de pouce au début, d’une réduction du coût salarial. C’est pour ça qu’on a demandé une prime à l’embauche unique qui va permettre de réduire, le coût d’engagement d’un travailleur de longue durée pour aider à le former et l’accompagner ». Cette initiative vise à alléger le coût du travail et à faciliter l'intégration de ces travailleurs. L'étude révèle enfin que 85 % des entreprises estiment que les chômeurs de longue durée ont besoin d'un suivi supplémentaire, témoignant d'une conscience de la nécessité d'un accompagnement personnalisé pour favoriser leur réussite professionnelle. L'enquête Groupe S met donc en lumière les défis de la réinsertion des chômeurs de longue durée, mais aussi les initiatives mises en place ou envisagées pour y remédier, soulignant ainsi la complexité de la situation et la nécessité d'une approche globale pour favoriser l'inclusion professionnelle





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