Embauche des chômeurs de longue durée : les entreprises hésitent, mais des solutions émergent

Une enquête du Groupe S révèle les réticences des entreprises à embaucher des chômeurs de longue durée, tout en explorant les solutions possibles pour faciliter leur réinsertion professionnelle, notamment à travers des primes et des formations.

Une récente enquête menée par le Groupe S (Secrétariat social) révèle une certaine réserve de la part des entreprises concernant l'embauche de chômeurs de longue durée. L'étude souligne les craintes et les défis auxquels les employeurs sont confrontés, tout en mettant en lumière les initiatives potentielles pour faciliter l'insertion professionnelle de ces personnes.

L'administrateur d'une société active dans le secteur du photovoltaïque, de l'isolation et du chauffage, Pino Bruno, exprime une approche nuancée. Il reconnaît que l'absence prolongée d'activité professionnelle peut susciter des interrogations. Cependant, il souligne l'importance de considérer la motivation et la volonté de se former des candidats. La réticence des entreprises à embaucher des chômeurs de longue durée semble importante. Plus de la moitié des employeurs sondés se montrent hésitants, tandis que 8 % affichent une attitude clairement négative. Virginie Vellemans, directrice de la communication de Groupe S, explique que les entreprises sont actuellement confrontées à de multiples défis, tels que la fluctuation des prix des matières premières, le coût du travail et d'autres enjeux économiques. L'ajout d'un défi supplémentaire lié à l'embauche de personnes sans emploi depuis longtemps complexifie la situation. Elle met également en avant la multitude de défis auxquels les entreprises doivent faire face, laissant peu de place à des initiatives jugées risquées. \Au-delà des aspects économiques, l'enquête met en exergue les préoccupations concernant la potentielle perte de savoir-faire et d'adaptation au monde du travail des chômeurs de longue durée. Frédéric Panier, administrateur d'Akt, la fédération wallonne des entreprises, souligne la crainte de voir une baisse de la maîtrise des compétences professionnelles et des savoir-être nécessaires en entreprise. Il insiste sur la nécessité de formations pour permettre une réinsertion réussie. L'étude révèle cependant que quatre entreprises sur dix ne souhaitent pas investir dans la formation. Pino Bruno, évoquant la pression exercée par la concurrence, l'inflation et la nécessité de lutter contre la guerre des prix, justifie cette réticence. Il suggère une solution préventive : former les personnes avant la fin de leurs allocations de chômage, afin qu'elles puissent s'adapter progressivement aux exigences du monde du travail et acquérir le rythme nécessaire. Ce modèle permettrait une transition en douceur et faciliterait leur intégration au sein des entreprises.\Pour encourager l'embauche et faciliter le processus de réinsertion, la Fédération wallonne des entreprises prévoit de proposer une prime à l'embauche. Frédéric Panier explique que cette prime, qui se traduirait par une réduction du coût salarial initial, vise à offrir un soutien financier aux entreprises. L'objectif est de réduire le coût de l'embauche d'un travailleur de longue durée, tout en contribuant à sa formation et à son accompagnement. L'enquête révèle également que 85 % des entreprises estiment que les chômeurs de longue durée nécessitent un suivi supplémentaire. Cela souligne l'importance d'un accompagnement personnalisé pour favoriser leur succès professionnel. L'ensemble de l'enquête met en lumière les défis et les obstacles rencontrés par les entreprises et les demandeurs d'emploi. L'étude propose des pistes de réflexion pour améliorer la situation, notamment en mettant en place des dispositifs de formation adaptés et en offrant un soutien financier pour encourager l'embauche des chômeurs de longue durée. Elle souligne également l'importance d'un accompagnement personnalisé pour faciliter la réinsertion professionnelle





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