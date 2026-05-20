Emery bounce back after PSG's historic defeat, now an obsessionnal detail-oriented coach

Emery, the former Arsenal manager, has transformed his reputation after a historic defeat to Barcelona. He is now known for his meticulous preparation and detailed analysis of opponents.

D'un joueur fragile mentalement à un entraineur acharné comme joueur. Né dans une famille de footballeurs, avec son père et son grand-père qui étaient gardiens professionnels, l'Espagnol n'a pourtant jamais réellement percé au plus haut niveau.

Il n'a disputé que quelques matchs en Liga avant d'évoluer principalement en deuxième et troisième division espagnole. Emery a lui-même reconnu que son principal problème était mental : un manque de confiance et de personnalité sur le terrain. Aujourd'hui, ce qui était une faiblesse est presque devenue sa plus grande force. L'entraîneur d'Aston Villa possède désormais une réputation d'obsessionnel du détail, capable de préparer tactiquement chaque rencontre dans les moindres aspects.

Ses longues séances vidéo et son analyse extrêmement poussée des adversaires sont devenues sa marque de fabrique. Après une victoire 4-0 à l'aller, le PSG s'effondre au Camp Nou avec une défaite 6-1. Pendant longtemps, cette soirée a été associée à l'image d'Emery.

Mais l'Espagnol a réussi à rebondir : son sacre en Europa League avec Villarreal en 2021 lui a permis de retrouver une crédibilité immense sur la scène européenne, avant de relancer complètement AsAncelotti, Zidane, Emery : les génies de l'Europe. L'Italien a remporté cinq Ligues des champions avec deux clubs différents et possède une longévité exceptionnelle au plus haut niveau européen, de l'AC Milan au Real Madrid CF avec près de 20 ans d'écart entre le premier et dernier trophée.

Peut malgré tout continuer à écrire une histoire européenne unique. Un cinquième Europa League renforcerait encore un peu plus son statut particulier dans le football moderne : celui d'un entraîneur qui a fait d'une compétition son véritable royaume. Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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