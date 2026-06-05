Émeutes à Bruxelles lors de manifestations contre les économies dans l'enseignement francophone

Des manifestations d'élèves de l'enseignement francophone à Bruxelles ont dégénéré en émeutes avec des incendies et des affrontements avec la police, tandis que le ministre de la Défense Theo Francken critique les émeutiers et évoque des groupes extrémistes.

Les manifestations organisées par des élèves de l' enseignement francophone à Bruxelles ont dégénéré hier. Aujourd'hui également, la capitale est de nouveau le théâtre de troubles.

Suivez toutes les mises à jour dans notre liveblog. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté une série de propositions d'économies dans l'enseignement francophone. Enseignants, élèves et syndicalistes étaient descendus hier à Bruxelles pour protester contre ces coupes budgétaires et contre la manière dont le gouvernement tente de les faire passer via le parlement.

Au cours de la journée, des incidents ont éclaté dans le centre de Bruxelles, avec des jeunes qui ont allumé des feux et tiré des feux d'artifice. La grande majorité des manifestants protestait cependant de façon pacifique. Le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA) n'a rien de positif à dire sur les émeutiers qui se sont mêlés à ceux qui ont manifesté hier et aujourd'hui contre les économies dans l'enseignement francophone.

Si tu détruis des choses, c'est vraiment stupide, déclare-t-il dans l'émission De afspraak. C'est aussi de la crapulerie à mes yeux, renchérit le président de Vooruit Conner Rousseau. Je n'ai guère de compassion pour cela. Je pense que plus de discipline - comme le prône Conner Rousseau - et une sorte de rééducation, une solution peut être apportée à certains de ces jeunes.

Francken fait référence à Reboot4You, un programme de rééducation et de réinsertion de type militaire pour les jeunes. Mais nous n'allons pas mettre tous les jeunes qui lancent des pierres ou font des bêtises dans un camp de rééducation de la défense. Nous avons d'autres priorités. Le ministre voit également un lien avec des groupes d'activistes extrême-gauche comme Code Rood, qui se seraient mêlés aux manifestants selon lui.

C'est possible, mais cela doit encore être vérifié. C'était toute la journée une sorte de jeu du chat et de la souris entre la police et les émeutiers, rapporte le journaliste de VRT NWS Dries Hiroux, qui était sur place. D'abord, de petits groupes dans la ville ont causé des dégradations. La police les a ensuite poursuivis, au milieu des touristes.

C'était un sight remarquable. Aujourd'hui encore, on constate que l'on a un public divers, mais surtout beaucoup de jeunes, explique-t-il. Pourquoi les gens manifestent-ils aujourd'hui ? On n'obtient pas de réponse univoque en parlant avec les gens ici.

Il y avait des appels sur les réseaux sociaux de différents groupes. Il y a un groupe qui s'est créé contre, mais aussi des groupes extrême-gauches qui appelaient déjà par le passé à manifester contre la guerre à Gaza. Il n'y a pas un regroupement unificateur clair. Nombre de jeunes viennent de se rassembler sur la place devant la gare de Bruxelles-Central, mais la police les a chassés avec des chiens vers l'avenue de la Reine.

Une partie des jeunes se trouve maintenant dans la rue de l'Infante Isabelle derrière l'hôtel Hilton. Un groupe d'émeutiers a été encerclé par une force de police. La place devant Bruxelles-Central est désormais bouclée. À Bruxelles, une centaine de personnes ont été interpellées au cours de l'après-midi.

C'est ce que rapporte la police. Une dizaine de personnes a été mise sous mandat d'arrêt. Aujourd'hui, suite à de nombreux appels sur les réseaux sociaux à se rassembler et à causer des troubles, différents groupes de jeunes se sont dirigés vers les rues de Bruxelles, principalement dans les environs de la gare centrale, indique la police dans un communiqué. À plusieurs moments, des individus ont mis le feu à un véhicule, à plusieurs poubelles et conteneurs.

Des dégradations ont également été causées à des véhicules stationnés, au mobilier urbain et à des matériaux de construction. En outre, des projectiles et des feux d'artifice ont été lancés en direction des services de police. À proximité de la gare, des cocktails Molotov prêts à l'emploi ont également été découverts. Malgré de nombreux ordres et avertissements, les troubles ont persisté.

Nos services ont donc procédé à plusieurs refoulements et arrestations. Durant ces interventions, ils ont dû utiliser des moyens spéciaux, notamment du gaz lacrymogène. Nos services continuent de suivre la situation de près. Sur les réseaux sociaux, des appels à manifester à nouveau aujourd'hui contre les économies dans l'enseignement francophone sont lancés de différents côtés.

Ainsi, des messages circulent dans des groupes du mouvement extrême-gauche Antifa pour se rendre dans la capitale cet après-midi. Il en va de même pour Mars Attacks, un groupe spécifiquement créé contre les réformes de l'éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi pour des associations étudiantes de gauche et des groupes pro-palestiniens.

Dans des publications sur Instagram, les groupes parlent également de violence policière et soulignent comment de jeunes enfants sont confrontés à des contrôles, au canon à eau et au gaz lacrymogène. Ce qui est clair, c'est que les manifestations ne sont pas coordonnées depuis un groupe spécifique. Dans le même temps, les émeutes qui en résultent ne peuvent pas non plus être clairement attribuées aux groupes qui appellent à manifester contre les coupes dans l'éducation





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