Émeutes à Bruxelles lors de manifestations contre les coupes budgétaires dans l'enseignement francophone

Des manifestations d'étudiants de l'enseignement francophone à Bruxelles ont dégénéré en émeutes avec des incidents, des feux et des affrontements avec la police, tandis que le ministre Francken dénonce les casseurs et évoque un possible lien avec des groupes d'extrême gauche.

Les manifestations d'étudiants de l' enseignement francophone à Bruxelles ont dégénéré hier. Aujourd'hui également, la capitale connaît à nouveau des troubles. Suivez toutes les mises à jour dans notre blog en direct.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté sur une série de propositions d'économies dans l'enseignement francophone. Enseignants, élèves et syndicalistes étaient descendus hier à Bruxelles pour protester contre ces coupes budgétaires et contre la manière dont le gouvernement tente de les faire adopter via le Parlement. Au cours de la journée, des incidents ont éclaté dans le centre de Bruxelles, avec quelques jeunes qui ont allumé des feux et tiré des feux d'artifice.

La grande majorité des manifestants protestait cependant de manière pacifique. Le ministre de la Défense Theo Francken (N-VA) n'a pas non plus un bon mot pour les casseurs qui se sont mêlés à ceux qui ont manifesté hier et aujourd'hui contre les restrictions dans l'enseignement francophone. Si tu détruis des choses, c'est vraiment stupide, déclare-t-il dans l'émission De afspraak ce vendredi. C'est aussi de la crapulerie à mes yeux, ajoute-t-il en s'adressant au président d'Vooruit Conner Rousseau.

Je n'ai guère de compassion pour cela. Je pense que plus de discipline - ce que Conner Rousseau préconise - et une forme de rééducation pourraient être une solution pour certains de ces jeunes. Francken fait référence à Reboot4You, un programme de rééducation et de réinsertion de type militaire pour les jeunes. Mais nous n'allons pas mettre tous les jeunes qui lancent des pierres ou font des bêtises dans des camps de rééducation de la Défense.

Nous avons d'autres priorités. Le ministre voit également un lien avec des groupes activistes d'extrême gauche tels que Code Rood, qui selon lui se mêleraient aux manifestants. C'est possible, mais cela doit encore être enquêté. C'était toute la journée une sorte de jeu du chat et de la souris entre la police et les casseurs, raconte le journaliste de VRT NWS Dries Hiroux, qui était sur place.

D'abord, de petits groupes dans la ville ont causé des dégradations. La police les a ensuite pourchassés, au milieu des touristes. C'était un spectacle remarquable. Aujourd'hui encore, on constate qu'on a un public divers ici, mais surtout aussi beaucoup de jeunes, explique-t-il.

Pourquoi les gens manifestent-ils aujourd'hui ? On n'obtient pas une réponse univoque en parlant avec les gens ici. Il y avait des appels sur les réseaux sociaux de différents groupes. Il y a un groupe qui s'est constitué contre cela, mais aussi des groupes d'extrême gauche qui ont déjà appelé par le passé à manifester contre la guerre à Gaza.

Il n'y a pas un seul groupe coordonné et qui regroupe tout. De nombreux jeunes viennent de se rassembler sur la place devant la gare de Bruxelles-Centrale, mais la police les a repoussés avec des chiens vers la Keizerinlaan. Une partie des jeunes se trouve maintenant dans la rue Infante Isabellastra derrière l'hôtel Hilton. Un groupe de casseurs a été encerclé par une force de police.

La place devant Bruxelles-Centrale est désormais bouclée. À Bruxelles, au cours de l'après-midi, une centaine de personnes ont été interpellées, selon la police. Une dizaine de personnes ont été mise sous mandat d'arrêt. Aujourd'hui, suite à de nombreux appels sur les réseaux sociaux à se rassembler et à causer des troubles, plusieurs groupes de jeunes se sont dirigés vers les rues de Bruxelles, principalement dans les environs de la gare centrale, indique la police dans un communiqué.

À différents moments, des individus ont mis le feu à un véhicule, à plusieurs poubelles et conteneurs. Des dégradations ont également été causées à des véhicules stationnés, au mobilier urbain et à des matériaux de chantier.

En outre, des projectiles et des feux d'artifice ont été lancés en direction des services de police. Près de la gare, des cocktails Molotov prêts à l'emploi ont également été découverts. Malgré de nombreux ordres et avertissements, les troubles ont persisté. Nos services ont donc procédé à plusieurs refoulements et arrestations.

Lors de ces interventions, ils ont dû utiliser des moyens particuliers, dont le gaz lacrymogène. Nos services continuent de suivre la situation de près. Sur les réseaux sociaux, des appels à manifester à nouveau aujourd'hui contre les coupes dans l'enseignement francophone ont été lancés de différents côtés. Ainsi, des messages circulent dans des groupes du mouvement d'extrême gauche Antifa pour se rendre dans la capitale cet après-midi.

Il en est de même pour Mars Attacks, un groupe créé spécifiquement contre les réformes de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi pour des associations étudiantes de gauche et des groupes pro-palestiniens. Dans des mises à jour sur Instagram, les groupes parlent également de violence policière et soulignent comment de jeunes enfants sont confrontés à des contrôles, au canon à eau et au gaz lacrymogène.

Ce qui est clair, c'est que les manifestations ne sont pas coordonnées à partir d'un seul groupe spécifique. Dans le même temps, les émeutes qui en découlent ne peuvent pas non plus être liées avec certitude aux groupes qui appellent à manifester contre les coupes dans l'enseignement





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