Heurts violents entre supporters turcs du Besiktas et police géorgienne à Batoumi lors du match de Ligue Europa contre Hapoel Beer-Sheva.

Des affrontements majeurs ont éclaté jeudi lors d'un match de Ligue Europa entre le club turc du Besiktas et la formation israélienne d' Hapoel Beer-Sheva. La rencontre, qui se tenait à Batoumi en Géorgie, a vu des supporters du Besiktas entrer en confrontation directe avec les forces de l'ordre géorgiennes. Ce bouleversement sécuritaire est survenu immédiatement après le déploiement d'un drapeau palestinien et l'affichage de slogans anti-israéliens dans les gradins. L' UEFA avait précédemment délocalisé cette partie cruciale à Batoumi pour des raisons de sécurité strictes, anticipant les tensions potentielles entre les supporters des deux nations impliquées.

Déroulement des heurts et intervention sécuritaire

Les images diffusées en direct par la chaîne géorgienne TV Pirveli montrent une escalade rapide de la violence dans le stade. Des supporters turcs ont lancé des objets sur les policiers qui tentaient de procéder à des arrestations pour faire cesser les provocations. En réponse à cette agitation, les forces de l'ordre géorgiennes ont utilisé du gaz au poivre pour disperser les groupes concernés et rétablir l'ordre. Cette intervention musclée a eu des conséquences directes sur la santé des participants, avec des rapports confirmant que plusieurs individus ont nécessité des soins médicaux sur place ou peu de temps après l'incident.

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Le nombre exact de personnes interpellées reste sujet à discussion entre les différentes sources d'information disponibles. Les médias locaux géorgiens ont indiqué que plusieurs supporters avaient été placés en garde à vue, bien qu'aucune confirmation officielle détaillée n'ait été publiée immédiatement par les autorités locales. Cette situation a créé un climat de tension supplémentaire autour du stade, alors que les supporters turcs exprimaient leur mécontentement face à l'intervention policière qu'ils jugeaient disproportionnée par rapport aux actes commis.

Dénonciation ferme de la fédération turque

La Fédération turque de football a émis une condamnation vigoureuse face à ces événements déplorables. Dans un communiqué officiel, l'instance dirigeante a expressément rejeté les attitudes, comportements et actions inacceptables dirigés contre les supporters du Besiktas. Cette réprobation s'applique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade, et couvre la période allant de l'arrivée de l'équipe jusqu'à la fin du match de Ligue Europa. La fédération a souligné la gravité de ces agissements qui ont entaché l'image du football turc sur la scène européenne.

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Les diplomates turcs ont rapidement été mobilisés pour gérer la crise diplomatique née de ces incidents. Une source diplomatique turque a confirmé que les ministres des Affaires étrangères de Turquie et de Géorgie se sont entretenus par téléphone. Ces échanges visent à clarifier les responsabilités et à apaiser les tensions bilatérales provoquées par cette émeute. Cet appel téléphonique urgent illustre la sensibilité politique entourant ce match, qui touchait à la fois au sport et aux conflits géopolitiques régionaux plus larges.

Contexte sécuritaire et incidents antérieurs

Le déplacement de l'équipe turque vers la Géorgie avait déjà connu des complications majeures avant même l'arrivée au stade. Mercredi, l'avion transportant le Besiktas avait été dérouté vers un aéroport du nord-est de la Turquie. Cette déviation de trajectoire était due à un impact apparemment provoqué par la foudre sur l'appareil. Cet événement météorologique violent a ajouté une couche de stress logistique et psychologique supplémentaire pour l'effectif et les officiels du club avant même le coup d'envoi de la rencontre.

Ces multiples incidents successifs soulignent les défis sécuritaires complexes rencontrés par les clubs européens participant à des compétitions internationales. La combinaison de tensions politiques régionales, de risques météorologiques et de comportements hostiles de supporters crée un environnement difficile à gérer pour les organisateurs comme pour les équipes. Les autorités géorgiennes et l'UEFA devront probablement revoir leurs protocoles de sécurité pour les prochaines rencontres impliquant ces clubs dans la région.