Emma Meesseman nommée pour le titre de joueuse de l'année en Euroligue : vers un quatrième sacre ?

L'intérieure de Fenerbahçe, Emma Meesseman, figure parmi les trois finalistes pour le titre de joueuse de l'année en Euroligue. La Belge pourrait remporter sa quatrième récompense consécutive. Le verdict sera rendu le 18 avril lors du Final Six à Saragosse.

Emma Meesseman , figure emblématique du basket féminin, est en lice pour remporter le titre de Joueuse de l'Année en Euroligue . L'annonce a été faite ce vendredi par l'instance européenne, marquant ainsi le début d'une course effrénée vers la consécration. L'intérieure de Fenerbahçe , forte de ses performances exceptionnelles tout au long de la saison, pourrait bien décrocher sa quatrième récompense consécutive, consolidant ainsi sa position dominante sur la scène européenne.

La joueuse belge de 32 ans a déjà laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la compétition, ayant été couronnée à plusieurs reprises depuis la création de ce prestigieux prix qui récompense les meilleures basketteuses de la saison. Cette année, elle est confrontée à une concurrence féroce, notamment de la part de sa coéquipière chez Fenerbahçe, la talentueuse Française Iliana Rupert, et de la Croate Dorka Juhasz, qui évolue au sein de l'équipe de Galatasaray. L'attente est à son comble, et le verdict final sera rendu le samedi 18 avril, en marge du Final Six de l'Euroligue, qui se déroulera la semaine prochaine à Saragosse, promettant un spectacle sportif de haute volée.\Fenerbahçe, l'équipe de Meesseman, qui compte également dans ses rangs la joueuse Julie Allemand, est directement qualifiée pour les demi-finales de la compétition. Les joueuses turques affronteront le 17 avril le vainqueur du quart de finale opposant Gérone à Venise, qui s'affronteront mercredi prochain. Les supporters et les observateurs sportifs scrutent de près les performances de Meesseman, qui a affiché des statistiques impressionnantes tout au long de la saison régulière de l'Euroligue. Avec une moyenne de 14,5 points, 5,8 rebonds et 3,7 passes décisives par match, elle s'est imposée comme une véritable force sur le terrain, menant son équipe vers de nouveaux sommets. Cette saison pourrait marquer un tournant dans sa carrière, puisqu'elle a l'opportunité de remporter pour la septième fois le titre de l'Euroligue. Si elle parvient à atteindre cet objectif, elle détiendra seule le record du nombre de victoires dans la version moderne de la compétition, qui a débuté en 1996, reléguant ainsi derrière elle des légendes du basket féminin telles que l'Américaine Diana Taurasi, l'Espagnole Alba Torrens et la Russe Natalia Vieru. Le palmarès de Meesseman est déjà exceptionnel, et cette nouvelle victoire potentielle ne ferait que renforcer son héritage dans le monde du basket-ball.\Le record absolu de victoires en Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de l'Euroligue, est détenu par Uliana Semjonova, qui a remporté le titre à 15 reprises avec Riga dans les années 70 et 80. La joueuse lettonne, décédée début 2026 à l'âge de 73 ans, reste une figure emblématique du basket féminin. Le Final Six de Saragosse promet donc une semaine riche en émotions et en rebondissements, avec des matchs de haut niveau et des performances individuelles exceptionnelles. L'attention se portera notamment sur Emma Meesseman et sur sa capacité à remporter un nouveau titre de joueuse de l'année. Les fans de basket-ball féminin du monde entier retiendront leur souffle en attendant le verdict, et l'événement sera suivi avec une attention particulière par les médias sportifs. L'Euroligue féminine continue de gagner en popularité, offrant aux spectateurs un spectacle sportif de qualité, avec des joueuses talentueuses et des matchs passionnants, perpétuant ainsi l'héritage d'Uliana Semjonova et inspirant les générations futures





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