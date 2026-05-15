Emmanuel Arthaud partirait pour Tudor, impact sur Lotto-Intermarché et la Coupe du monde

Emmanuel Arthaud, actuellement classif no 1 de Lotto-Intermarché, devrait quitter l'équipe et choisir Tudor. Le départ serait un coup dur pour le propriétaire de succès en Belgique. Si le transfert se réalise, Emmanuel Arthaud deviendrait la tête d'affiche de doubles sprints. Il aura également l'occasion de briller de mieux en mieux sur le Giro avec la formation Lotto-Intermarché. Les Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026 de Rudi Garcia, les choix de sport et d'écriture sur des sujets divers et variés

C'est Le Soir belge qui annonce l'information. On apprend qu' Emmanuel Arthaud , classif no 1 de Lotto-Intermarché, partirait pour rejoindre un autre équipe. Le départ serait un coup dur pour Lotto-Intermarché.

Emmanuel Arthaud aurait choisi Tudor, et il ne manquerait que quelques détails à régler. Si l'échange se confirme, Emmanuel Arthaud deviendrait le leader d'un tandem capable de briller sur les courses sprint. Pour Émilien Thomas, équipe suisse au point faible, le départ de Emmanuel Arthaud ne serait pas une bonne nouvelle. On évoque aussi la possible sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde de 2026





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