Employé de la commune mis en cause dans l'enquête sur le drame de Saint-Sylvestre

Un employé de la commune a été informé de son statut de prévenu mardi après être entendu par la police comme témoin dans l'enquête sur ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés. Cette nouvelle mise en cause porte à 14 le nombre des personnes visées par l'instruction pénale, parmi lesquelles figurent plusieurs actuels et anciens élus et employés de la commune, dont les responsables ont reconnu juste après le drame l'absence de contrôles sécurité et incendie dans le bar depuis 2019.

Un employé de la commune a été informé de son statut de prévenu mardi après être entendu par la police comme témoin dans l'enquête sur ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés, selon le ministère public, confirmant des informations de la radio-télévision publique suisse (RTS).

Cette nouvelle mise en cause porte à 14 le nombre des personnes visées par l'instruction pénale, parmi lesquelles figurent plusieurs actuels et anciens élus et employés de la commune, dont les responsables ont reconnu juste après le drame l'absence de contrôles sécurité et incendie dans le bar depuis 2019. Le drame survenu en pleine célébration de la Saint-Sylvestre a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, dont de nombreux étrangers, en particulier des Italiens et des Français.

Ils ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol du bar Le Constellation. Le principal mis en cause dans l'enquête, Jacques Moretti, un Français co-propriétaire avec son épouse Jessica du bar Le Constellation, doit, quant à lui, être de nouveau entendu le 5 juin. Sa dernière audition, programmée pour le 7 avril, avait été reportée après le dépôt de certificats médicaux par ses avocats





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