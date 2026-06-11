Employees' Remote Work and Home Allowance Doubled in Six Years

The number of employees working remotely and receiving a home allowance has more than doubled in six years, according to a report by RH provider Acerta. The number of employees working remotely full-time and receiving a home allowance has also doubled, reaching 14.08% in 2026. The annual average amount of the home allowance has almost doubled, from 445.28 euros in 2021 to 860.52 euros in 2026.

Dans notre pays, le nombre d'employés qui télétravaillent et reçoivent une indemnité de travail à domicile à cet effet a plus que doublé en six ans.

Le nombre d'employés qui travaillent structurellement à domicile et reçoivent une indemnité de travail à domicile à cet effet a plus que doublé en l'espace de six ans, pour passer de 6,93 % de tous les employés en 2021 à 14,08 % en 2026, indique jeudi le prestataire RH Acerta, qui s'est basé sur 230.000 employés actifs dans 27.000 entreprises. Parallèlement, le montant moyen qu'un employé perçoit annuellement comme indemnité de télétravail a également presque doublé : de 445,28 euros en 2021 à 860,52 euros en 2026.

Acerta note la conséquence de diverses augmentations de l'indemnité forfaitaire de travail à domicile que les employeurs peuvent verser à leurs travailleurs sans cotisations ONSS ni impôts. La part des employés recevant une indemnité de travail est en 2026 de 20,76 % à Bruxelles, 12,24 % en Région wallonne et 13,48 % en Flandre. Ces chiffres sont en constante augmentation en Wallonie et en Flandre. À Bruxelles, on a constaté un léger recul par rapport à 2025.

En Wallonie, le nombre d'employés dotés d'une indemnité de travail à domicile a même progressé de 254,18 % depuis 2021. C'est à Bruxelles que l'indemnité de 1.103,24 euros en 2026 est la plus élevée. C'est également à Bruxelles que le montant sur base annuel progresse le plus en 2026, par rapport à 2021 (+121,92 %) et à 2025 (+25,97 %)





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